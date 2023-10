Suplican por el regreso de la abuelita de 85 años tomada como rehén en Israel

Adva Adar pide ayuda de forma desesperada para que su abuelita, Yaffa Adar, sea liberada, luego de que la señora de 85 años fuera secuestrada por integrantes de Hamas. La tomaron como rehén durante los ataques del fin de semana que marcaron el estallido de la guerra entre Israel y Gaza.

El secuestro de Yaffa Adar quedó registrado en un video, en donde se observa que es retenida por hombres armados, quienes la llevaban en un carrito de golf. “Esta es mi abuelita, ella fue capturada y llevada a Gaza”, escribió Adva Adar en sus redes sociales, en un mensaje en el que hacía pública la situación que enfrenta su familia y la poca información que han recibido por parte de las autoridades israelitas.

“Mi abuela, quien fundó el kibutz con sus propias manos, que creía en los sionistas y en este país, que la ha abandonado, fue secuestrada”, compartió la joven judía y agregó: “Aparentemente, ella podría estar tirada en algún lado, sufriendo de un fuerte dolor, sin medicamentos, sin comida y sin agua, muriendo de miedo, sola”.

En su publicación, Adva, quien vive en Tel Aviv, recalca que no tienen información oficial y que lo que saben proviene de los videos que han sido distribuidos en internet. “Ojalá no durmieran por la noche y entreguen cada pedazo de tierra hasta que estas personas lleguen a casa”, dijo sobre las autoridades. “Ayúdanos a traer a la abuela a casa de verdad”, dice la joven.

Have been asked by Adva Hadar to post a picture of her grandma, Yaffa Adar, 85 who suffers from severe pain and with no medication, she will likely die alone. The ruthless Hamas grabbed children and the elderly and families don’t know what is happening. https://t.co/ihM3IOB0Jm">pic.twitter.com/ihM3IOB0Jm — James J. Marlow (@James_J_Marlow) https://twitter.com/James_J_Marlow/status/1711142212354867254?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2023

¿Cuántos muertos hay en Israel y Gaza?



Tras los primeros tres días de guerra, el número de muertos asciende a 1.350. Según el gobierno de Israel, el ataque de Hamás causó cerca de 800 decesos y dejó más de 2.500 personas heridas. En Gaza, por su parte, se estiman 560 muertos y más de 2.900 heridos.