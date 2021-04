Sugar Rush, el increíble parque temático de los Ángeles

Un nuevo parque temático está haciendo furor por estos días en California, Estados Unidos. Se trata de Sugar Rush, un espacio diseñado para que sus visitantes se sumerjan en el colorido mundo de los dulces al mejor estilo de Willy Wonka y su ‘Fábrica de Chocolates.’

Las personas que visiten este parque tendrán la oportunidad de disfrutar de seis ambientes diferentes, en los cuales podrán apreciar diversas clases de dulces: caramelos gigantes, ‘cremosos’ helados, paletas en espiral, ‘apetitosos’ ‘cupcakes’, figuras de tiernos animales y grandes escenarios llenos de color.

Parque Sugar Rush. Foto: Tomada de www.ridesugarrush.com/

Aunque se piensa que este espacio está dirigido al público infantil, sus creadores manifestaron que está pensado para que lo disfruten tanto los niños como los adultos.



El recinto cuenta con cerca de 15.000 metros cuadrados y está ubicado en la galería comercial Woodland Hills Westfield, en Los Ángeles.



(Lea también: Cuarentena con niños en casa: ideas y actividades para divertirse)



Curiosamente, una de las restricciones al ingresar al parque es no consumir dulces al interior de las instalaciones, esto con el fin de que las personas no se quiten el tapabocas.



De igual forma, la norma principal dentro del parque es siempre caminar hacia adelante, no está permitido devolverse durante el recorrido.



Al final del camino, efectivamente los visitantes sí reciben como obsequio algunos caramelos para que puedan completar su experiencia en este ‘dulce’ parque.



Tendencias EL TIEMPO

