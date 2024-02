Su novio le pidió matrimonio en un McDonald's de EE.UU y la historia conmovió a muchos

Hace unos cuantos días, una mujer en Estados Unidos fue con su novio a McDonald's y mientras se disponía a disfrutar de su platillo favorito, recibió una original propuesta de matrimonio que incluso fue celebrada por la cadena de comida rápida.

Muchas personas sueñan con el momento en que recibirán o harán una propuesta de matrimonio al ser amado, y generalmente se esfuerzan por hacer de ese día una ocasión muy especial para que el recuerdo perdure a través del tiempo.

Es así como algunos optan por hacer la romántica petición arriba de un globo aerostático, durante una cena a la luz de las velas o en espectacular un viaje por el mundo. Sin embargo, recientemente una original pedida de mano se hizo viral a través de TikTok pues sorprendió a los seguidores de la pareja que hoy está comprometida.

La propuesta de matrimonio en un McDonald's de Estados Unidos



El conmovedor hecho ocurrió el 3 de enero de este año, cuando el novio de la usuaria de TikTok @theecayleriam03, casualmente le propuso salir sin que ella sospechara que durante la comida ocurriría algo que jamás olvidaría.

Una vez que ambos estaban en la mesa del restaurante, al abrir el paquete de la hamburguesa, la mujer halló en medio de su hamburguesa un anillo de compromiso. La tiktoker dijo que sí y se mostró muy emocionada en las fotos que compartió en la red social. El posteo fue acompañado de la leyenda “él sabe lo mucho que amo esta comida, chicos”.

Salieron a comer sin sospechar que el momento se volvería viral. Foto: TikTok @Theecayleriam03

Como era de esperarse, las opiniones y felicitaciones no tardaron en llegar y hasta el momento el post ya cuenta con más de 13.000 comentarios, entre los que destacaron “es lo mejor que visto en mi vida” y “a veces creo que el amor no existe, pero esto me demostró que estoy en un error”. Incluso la cadena de comida rápida McDonald's se unió a la celebración en redes y escribió en los comentarios “él es el indicado”, dejando ver su apoyo y felicidad por lo sucedido en sus instalaciones.