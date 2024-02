Su familiar murió y, al ver en sus pertenencias, halló una herencia de miles de dólares

El hecho de perder a un ser querido es una de las situaciones más complicadas en la vida. Sin embargo, es importante concentrarse en los buenos recuerdos e incluso quizás alguien pueda llevarse una sorpresa. Eso fue lo que le sucedió a una mujer en Maryland, Estados Unidos, quien vivió una situación inesperada tras la muerte de uno de sus tíos.

La mujer recibió una llamada de los abogados del fallecido quienes le pidieron que vaciara la casa de su tío que residía en Virginia. Ella tomó la decisión de recoger todas las cosas y, sin saber qué más hacer, decidió llevarlas a la casa de subastas Bunting Online Auctions and Market. No se imaginaba que días después recibiría una nueva llamada con una gran noticia.

De acuerdo con Dawn Bunting, la dueña de la casa de subastas, la realidad es que la mujer no tenía una relación muy cercana con su tío fallecido. Compartió que no sabía en dónde vivía, ya que el hombre había dejado Nueva York hace 40 años y no habían tenido contacto desde entonces. Por ese motivo, fue una sorpresa saber que le había dejado sus pertenencias. Inicialmente, consideró que no había nada realmente interesante, días después supo que escondía un fajo con miles de dólares.

Bunting dijo al medio DC News Now que las cosas del hombre permanecieron en un rincón de su almacén durante unas cuatro o cinco semanas, hasta que finalmente uno de sus empleados tuvo la oportunidad de revisarlas más a fondo. Allí, se encontró con que había tarjetas de béisbol y otros artículos, entre ellos una caja llena de trenes y piezas, además de una lata de café que parecía llena de papel. Al principio, consideraron que contenía piezas especiales que podrían ser interesantes para los coleccionistas, pero pronto se dieron cuenta de que en realidad eran sobres llenos de billetes de US$100.

"Todos gritamos. Luego me senté y lo conté todo. Cada US$10.000 gritaba 'otros US$10.000'. Todos tenían que venir y mirar cada cierto tiempo hasta que terminé", compartió Bunting y dijo que al final logró juntar la cantidad de US$61.000.

Miles de dolores escondidos en una lata de café en Estados Unidos

Todo el dinero estaba dentro de una vieja lata de café Folgers escondidos en el fondo de una caja de trenes viejos. De acuerdo con la información en los sobres, la mayoría habían sido guardados en 2013

"Creemos que era una persona cuyos padres habían vivido la Gran Depresión y no confiaban en los bancos. No tenemos manera de saber si eso es cierto, es solo nuestra mejor suposición. Mucha gente de esa época que perdió todo su dinero en los bancos cuando colapsaron tienden a guardar su dinero escondido en sus casas", dijo Bunting.

Tras el hallazgo, la dueña de la casa de subastas llamó a la mujer que había dejado la caja y le compartió que necesitaba acudir dado que habían encontrado algo especial entre las pertenencias. Le explicó que no se trataba de algo malo ni ilegal para que no se preocupara, pero necesitaban que fuera. "No quería que nadie supiera que teníamos esa cantidad de dinero aquí hasta que estuvieras a salvo en sus manos. Todos nuestros empleados habíamos acordado mantenerlo en secreto hasta que abandonara el edificio. Era desconcertante tener esa cantidad de efectivo aquí. Ella vino a recogerlo y se quedó sin palabras. Me dejó quedarme con la lata de café como recuerdo", finalizó Bunting.