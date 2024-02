Su exnovio la denunció en la embajada para que le quitaran la visa y esto sucedió

Obtener la visa para viajar a Estados Unidos no siempre es sencillo. Más allá de cumplir con el trámite que implica llenar el formulario y superar la entrevista, es necesario demostrar que se tienen los recursos para viajar al país norteamericano y que se tienen lazos fuertes con el país de origen, de manera que las autoridades confíen en que la persona no permanecerá ilegalmente en el país. Pero, incluso una vez teniendo este documento, hay motivos por los cuales se puede revocar y ello puede implicar una declaración falsa.

A través de su perfil de TikTok, la usuaria María del Mar, mediante su cuenta @marmejiaq compartió un video de solo nueve segundos en el que se le ve caminando por un paseo de piedras rodeada de naturaleza. Más allá del paisaje, no se trata precisamente de un clip alegre.

Y es que mientras las imágenes se desarrollan se puede leer en la pantalla: "Soy Mar y sobreviví a un ex que me denunció falsamente en la embajada de EE. UU. para que me quitaran la visa a mí y a toda mi familia", seguido de un emoji con carita triste.

La creadora de contenido no brinda mayores detalles, únicamente puso al pie del video que se la quitaron. Por supuesto el clip llamó la atención y tiene más de 300 comentarios, la mayoría de las personas le piden que por favor brinde detalles acerca de su historia y que se explaye en cómo fue que finalmente le quitaron el documento. Desafortunadamente, aunque la tiktoker aseguró que sí va a subir otro video en el que brindará todo el contexto, hasta el momento no lo compartió.

Razones por las cuales pueden revocar una visa de Estados Unidos

María del Mar en su cuenta de TikTok no compartió los detalles sobre cómo su expareja se acercó a la embajada de Estados Unidos para que le fuera revocada la visa a ella y a su familia. No obstante, vale la pena señalar que es posible reportar una violación a las leyes de inmigración, precisamente para que le retiren el documento a ciertas personas.

Las violaciones a las leyes de inmigración incluyen actos criminales, incumplir las condiciones de las visas y amenazar a la seguridad pública. Estos delitos se investigan a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que tiene la responsabilidad de identificar y desarticular actividades criminales que puedan representar una amenaza para la seguridad económica, fronteriza, de transporte e infraestructura de Estados Unidos.

Algunas actividades criminales que llevan a la revocación de la visa incluyen: violación de las leyes migratorias, redes terroristas, narcotráfico, explotación infantil, trata de personas y contrabando humano, lavado de dinero, fraude y estafas financieras, cibercrimen, violaciones de derechos humanos, crímenes de guerra, entre otros.

Cualquier persona puede denunciar infracciones contra las leyes de inmigración simplemente llamando al ICE. Cabe decir que incluso la denuncia se puede realizar de manera anónima.