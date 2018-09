Stormy Daniels publicará libro sobre su relación sexual con Trump

La actriz pornográfica Stormy Daniels, quien asegura haber tenido un brevísimo romance con Donald Trump en 2006, asegura en un libro que el sexo con el presidente fue el "menos impresionante" de su vida, informó el martes el diario británico 'The Guardian'.

En su libro 'Full disclosure' que será publicado el 2 de octubre, Daniels también describe los genitales de Trump, e incluye una comparación con un personaje del videojuego Mario Kart que tiene cabeza de hongo, indicó el medio.



'The Guardian' dijo que obtuvo una copia del libro, el cual será publicado a un mes de las elecciones de medio término del 6 de noviembre en Estados Unidos.



Trump niega haber tenido un amorío con Daniels, pero su abogado Michael Cohen se declaró culpable de violar reglas sobre la financiación de la campaña electoral, y reveló que poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 pagó a Daniels 130.000 dólares para comprar su silencio sobre el romance.

Daniels, de 39 años, que coopera con la fiscalía de Nueva York en la investigación, asegura que tuvo un encuentro sexual con Trump en Lake Tahoe, California, donde se celebraba un torneo de golf en 2006, unos meses después de que la esposa de Trump, Melania, diera a luz al hijo de ambos, Barron.



En el libro, Daniels afirma que el affaire con el actual presidente comenzó cuando uno de sus guardaespaldas la invitó a cenar con el famoso empresario inmobiliario y conductor del programa televisivo 'El aprendiz'. La noche terminó en el penthouse de Trump.



"Puede haber sido el sexo menos impresionante que tuve en mi vida, pero claramente él no compartió esa opinión", escribe Daniels, que dice haberse sentido luego asqueada por el encuentro.

Stormy Daniels fue entrevistada hace unos meses por CBS News. Foto: CBSNews/60 MINUTES - REUTERS

La actriz porno relata que se mantuvo en contacto con Trump todo el año siguiente con la esperanza de participar en su programa de televisión. Además, dice que Trump le ofreció un lugar en el programa e incluso le sugirió que podía hacer trampa para permanecer en el show durante más episodios. "Iba a hacer que yo hiciese trampa, y fue 100 % su idea", sostiene en el libro.



Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, dice que la victoria de Trump en las presidenciales fue para ella una sorpresa increíble. "Nunca sucederá", había comentado la actriz porno a sus allegados. "Ni siquiera quiere ser presidente".



Michael Avenatti, el abogado de Daniels, tuiteó tras el artículo de 'The Guardian' que "lo más importante (sobre el libro) no es la descripción de su relación sexual con Trump", afirmó.



Según el sitio web de la cadena de librerías Barnes and Noble, la editorial del libro es St. Martin's Press, filial del gigante Macmillan. St. Martin's no respondió los llamados de la AFP para comentar la información.



AFP