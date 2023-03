El gran jurado encargado de estudiar en el Tribunal Penal de Manhattan los cargos contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) en relación a un supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels ya no se reunirá esta semana, según medios locales.



No habrá testimonios del gran jurado, deliberaciones ni votaciones en el caso durante esta semana, dijo una fuente a Business Insider, información que posteriormente fue corroborada por más medios.



El gran jurado se ha estado reuniendo los lunes, miércoles y jueves y ha estudiado los documentos presentados por la Fiscalía desde mediados de enero sobre el expresidente y actual candidato a las primarias presidenciales republicanas de 2024 por su supuesta participación en el pago a Daniels.

Esto no es un sistema jurídico, esto es la

Gestapo, esto es Rusia

Sin embargo, el miércoles los 23 miembros del gran jurado tampoco se reunieron y la última vez que estudiaron el caso fue el lunes pasado, cuando el gran jurado escuchó el testimonio de Robert Costello, quien fue asesor legal del abogado personal de Trump, Michael Cohen.



Según The New York Times, el gran jurado todavía podría escuchar las declaraciones de al menos un testigo más antes de que se le pida votar.

Stephanie Gregory Clifford, conocida como Stormy Daniels, afirma haber tenido relaciones con el Presidente Donald Trump. Foto: Eduardo Muñoz / REUTERS

Trump había pronosticado su arresto este martes

El sábado pasado, el exmandatario pronosticó en su red, Truth Social, que sería arrestado tres días después, el pasado martes, lo cual no se produjo.



No obstante, desde el lunes, el Tribunal Penal de Manhattan apareció rodeado tanto por periodistas de medios locales e internacionales como de agentes de policía.



Esta investigación del fiscal del distrito de Manhattan del pago a Daniels, el más inmediato de los varios que acorralan a Trump, ha durado casi cinco años y se centra en un pago de 130.000 dólares a Daniels -presuntamente a cambio de su silencio sobre una relación sexual en 2006- durante la campaña electoral que lo acabó llevando a la Casa Blanca en 2017.



Este gran jurado debe decidir si procesa o no al exmandatario, y si Trump es acusado se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un cargo penal.

Hasta ahora, los funcionarios han guardado silencio sobre cualquier tipo de noticias sobre el gran jurado en el Tribunal Penal de Manhattan, cuyos procedimientos se llevan a cabo fuera de la vista del público.



Por su parte, el expresidente, que se cree que está en Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach (Florida), insiste en su inocencia y vuelve a quejarse de que es víctima de una "caza de brujas" por parte de los demócratas.



"Desorden total en la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan. Mucho desacuerdo y caos porque no tienen caso (judicial), y muchas de las personas honestas en esa oficina lo saben", escribió en Truth Social este jueves el político republicano.



Trump, además, en otro mensaje atacó al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, a quién llamó un "animal" al que no le importa "el bien o el mal".



"Esto no es un sistema jurídico, esto es la Gestapo, esto es Rusia y China, pero peor. ¡Vergonzoso!", concluyó el exmandatario en un mensaje escrito todo en mayúsculas, lo que en internet se interpreta como un grito.

