Una serie de conversaciones entre la actriz de cine para adultos, Stormy Daniels, y Joe Tacopina, un abogado que actualmente representa al expresidente Donald Trump (2017-2021) serían la nueva pieza clave para debilitar la defensa del republicano frente a lo que podría resultar en la primera imputación penal contra un expresidente en la historia de Estados Unidos.



Clark Brewster, actual abogado de Daniels, reveló a CNN que los mensajes fueron entregados a Fiscalía del Distrito de Manhattan. Ahora un juez determinará si estas conversaciones son prueba suficiente inhabilitar del caso al actual abogado de Trump por conflicto de interés.



Unas conversaciones que datan de 2018 serían el nuevo alfil contra Donald Trump, en uno de los más grandes escándalos que salpica al exmandatario.



Barricadas cerca de la Trump Tower, policía en máxima alerta, algunos manifestantes y hordas de periodistas frente a la oficina del fiscal de Manhattan. Nueva York aguarda la probable inculpación de Donald Trump, aunque sin certeza sobre el día en que se tomará la decisión.



El expresidente aseguró el sábado que sería "detenido" este martes a raíz del pago de 130.000 dólares a una actriz porno para comprar su silencio, pero su defensa aseguró que dichas afirmaciones se basaban en informaciones de prensa y no tanto de la fiscalía.

Los intercambios entre Stormy Daniels y Tacopina datarían desde 2018, cuando la actriz de cine para adultos buscaba un abogado para construir un caso en contra del entonces presidente de Estados Unidos.



En ese momento Tacopina no fungía como abogado de Trump, por lo que tuvieron conversaciones para saber si aceptaría o no representar a Daniels.



Clark Brewster sostiene que durante esa interacción Daniels reveló información confidencial y sensible a Tacopina.



Para Brewster, esto sería razón suficiente para inhabilitar a Tacopina en el caso que salpica al exmandatario republicano, debido a que habría tenido acceso a información privilegiada de su contraparte.

Facebook Twitter Linkedin

Daniels dice haber tenido una aventura amorosa con el mandatario estadounidense en el 2006, cuando Melania, esposa del multimillonario, había dado a luz a su hijo Barron. Foto: Reuters

Asimismo, en una entrevista que ha vuelto al foco mediático a causa del escándalo, Tacopina sugirió ante las cámaras de CNN que él pudo haber tenido un encuentro con Daniels cuando esta buscaba representación legal.



“Realmente no puedo hablar sobre mis impresiones o sobre cualquier conversación que hayamos tenido porque existe un privilegio de abogado-cliente que se aplica incluso a una consulta”, dijo Tacopina en la entrevista de 2018.



Ahora, la firma del abogado defensor de Trump emitió un comunicado en el que negó cualquier presunción previa de abogado-cliente con la actriz porno.

Facebook Twitter Linkedin

Si se presentan cargos en contra de Donald Trump por el caso de Stormy Daniels, sería el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado por un delito penal. Foto: Jim Lo Scalzo. EFE

Este martes, Tacopina le dijo a CNN que sus declaraciones extraídas en 2018 “carecían de claridad” y que las circunstancias de su encuentro con Daniels "no dan lugar a una relación abogado-cliente de ninguna forma”.



Según medios estadounidenses, el gran jurado que dictaminará si hay delito o no podría votar el miércoles pero el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, podría esperar a la semana próxima para anunciar los cargos.



Bragg, un cargo electo, no ha confirmado públicamente ningún plan y el gran jurado opera en secreto para evitar perjurio o la manipulación de testigos, lo que hace prácticamente imposible saber qué está ocurriendo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

EL TIEMPO