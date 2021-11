Exasesor de Trump pide hacer públicos documentos de su juicio por desacato

El antiguo estratega jefe y asesor del expresidente de EE. UU. Donald Trump, Steve Bannon, pidió este viernes a la Justicia que permita que se hagan públicos los documentos relativos a la acusación de desacato al Congreso por la que se le está juzgando.



En un comunicado, el hombre que influyó decisivamente en la campaña de Trump en 2016 y en los primeros meses de su Gobierno aseguró que los ciudadanos deben poder disponer de los documentos para labrarse una idea propia acerca de si el Departamento de Justicia está actuando correctamente en el caso en su contra.



El equipo de abogados que lo representa indicó que si estos documentos no salen a la luz pública, el proceso judicial será más complicado.



El pasado 17 de noviembre, Bannon se declaró no culpable de dos cargos penales de desacato al Congreso por negarse a testificar y no entregar unos documentos al comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero pasado.



Cada uno de los cargos que se le imputan acarrean una pena de entre 30 días y un año de prisión, así como una multa de entre 100 y 100.000 dólares.



A mediados de noviembre, el exaliado de Trump se entregó en la oficina del FBI en Washington y horas después una jueza ordenó su liberación, aunque le retiró el pasaporte para evitar que se fugue del país.



Bannon se declaró no culpable de dos cargos penales de desacato al Congreso por negarse a testificar y no entregar unos documentos al comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio. Foto: Saul Loeb y Joe Raedle / AFP

La imputación formal de Bannon se produjo después de que el 21 de octubre la Cámara de Representantes de EE. UU. declarara en desacato al ultraderechista por negarse a colaborar con el comité que investiga el ataque al Capitolio.



El comité quería que Bannon testificara porque cree que tenía algún conocimiento previo sobre lo que iba a ocurrir ese 6 de enero, cuando el Congreso tenía previsto certificar la victoria electoral del presidente, Joe Biden, y Trump había convocado una protesta cerca de la Casa Blanca. El caso penal contra Bannon podría tardar años en resolverse ante la Justicia.

EFE

