Puede que usted crea que cada empleado está enfocado en cumplir su trabajo sin reparar en lo que sucede a su alrededor, pero lo cierto es que se fijan más en el entorno de lo que usted cree.



Esto lo comprueba un empleado de la cafetería Starbucks, quien se preocupó por la situación que estaba viviendo una de las clientas en Texas, Estados Unidos.

(Lea además: Domiciliarios planearon y ejecutaron robo en Starbucks).

Brandy Roberson, la madre de la niña, relató por medio de su Facebook que su hija adolescente se encontraba estudiando en una de esas cafeterías cuando un hombre se le acercó y empezó a hacerle conversación.



“Estaba sentada sola en su mesa estudiando y este hombre se acercó y notó lo que estaba estudiando y quería hablar con ella al respecto. Él, creo, simplemente se puso muy ruidoso y animado al respecto”, escribió la madre.

Facebook Twitter Linkedin

La madre agradeció al empleado de la cafetería. Foto: Héctor Fabio Zamora. El Tiempo

(Lea además: Starbucks cerrará 400 cafeterías como consecuencia de la pandemia).

Cuan agradecida estoy por las personas que se preocupan por otras personas. Gracias al equipo de Starbucks en Staples FACEBOOK

TWITTER

Al notar el extraño comportamiento del hombre y recordar que la mujer había ingresado sola al local en un inicio, uno de los baristas del lugar le dio un vaso de chocolate que otro cliente no había reclamado a la adolescente. Pero el gesto no pasó desapercibido, ya que en el vaso estaba escrita la siguiente frase: “¿Estás bien? ¿Quieres que intervengamos? Si lo necesitas, quita la tapa de la taza”.



Según Roberson, la situación no pasó a mayores, ya que la chica no removió la tapa y le aseguró al personal de la tienda que se sentía segura en aquella situación. No obstante, ellos estuvieron al pendiente de lo que sucedía durante todo el tiempo que ella estuvo en Starbucks.

(Lea además: Críticas a Starbucks: empleado escribió 'Isis' en café de musulmana).

“¡Cuán agradecida estoy con las personas que se preocupan por los demás! Gracias al equipo de Starbucks en Staples”, dijo la madre de la menor en su publicación que ya alcanza más de 90.000 me gusta.



Según datos del National Sexual Violence Resource Center (NSVRC), en Estados Unidos 91 por ciento de las víctima de violación y demás asaltos sexuales son mujeres. Además, el 30 por ciento de ellas se encontraban en la adolescencia cuando fueron violentadas (entre los 11 y los 17 años).



En adición, durante la pandemia, en el mundo una de cada tres mujeres padeció acoso callejero, de acuerdo con un estudio de Ipsos, para L’Oréal Paris.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias

El retorno de Frank, su amor por Carolina Gómez y los memes de MasterChef

Empresas irlandesas que están contratando gente que hable español

JLo de 'Yo me llamo' denunció propuestas sexuales de empresario

Evaluna Montaner y Camilo: esta sería la fecha del nacimiento de Índigo