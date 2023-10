Solicitó la visa en Bogotá para viajar a Florida y se la negaron por un detalle

Una joven de Bogotá relató a través de su cuenta de TikTok cómo fue su experiencia fallida para sacar la visa de Estados Unidos. A pesar de demostrar ingresos y vínculos con su trabajo y vida en Colombia, el trámite fue rechazado. Aunque no entendió completamente por qué se dio esta situación, la bogotana mencionó cuál piensa que fue el motivo de esta resolución. Su intención era viajar a Florida para conocer Miami y Orlando.

La protagonista de esta historia es Ingrid Saboyá Figueroa, quien detalló todo lo ocurrido a través de su cuenta de TikTok @ingridsaboyaf. "Me negaron la visa", escribió sobre las imágenes que obtuvieron miles de reproducciones y mucha repercusión en la plataforma.

Según contó, comenzó el trámite hace dos años y la semana pasada llegó la fecha de su entrevista. En la cita, explicó que trabaja como funcionaria pública desde el 2016, dio detalles sobre su labor y proporcionó documentación que respaldaba tanto el dato como sus ingresos. En esa misma línea, también le compartió a la autoridad en cuánto está valuado su apartamento.

Le rechazaron la visa para viajar a Florida por este motivo

A pesar de que demostró sus vínculos con Colombia y manifestó la intención de viajar quince días a Miami y Orlando para hacer compras y conocer los parques temáticos de Disney y Universal, hubo dos preguntas que ella considera que fueron lo que terminó por frustrar su proceso.

En primer lugar, le consultaron si alguna vez había viajado al extranjero, a lo que ella respondió negativamente. Luego, le insistieron en saber si tenía pareja e hijos y al contestar que no, poco después finalizó la entrevista. Según la evaluación de la joven, la combinación entre el hecho de no tener ese vínculo familiar en Colombia y no haber salido nunca del país hicieron que se denegara la visa.