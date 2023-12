Solicité la green card luego de tener hijos en Estados Unidos: ¿afecta en el trámite?

En busca de mejores oportunidades para la familia, muchas mujeres toman la decisión de tener a sus hijos en Estados Unidos para que sean considerados ciudadanos de aquel país. Sin embargo, es importante tener claras las reglas que aplican para no afectar la situación migratoria propia y de toda la familia. Aquí, la explicación sobre qué sucede si alguien solicita la green card luego de haber tenido hijos dentro de la Unión Americana.

La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto, quien cuenta con una sección especial en Telemundo para resolver las dudas con respecto a temas migratorios, compartió el caso de una mujer que tuvo a sus hijos en Estados Unidos con una visa de turista y ahora quiere saber si ello tendrá consecuencias negativas cuando intente realizar su trámite para obtener la green card.

La respuesta de la especialista es que ello depende de cómo va a emigrar y recomienda que se acerque con abogados que la asesoren debido a que en ese tipo de casos es muy importante saber qué responder en las entrevistas en la embajada o en Estados Unidos cuando se esté buscando la residencia permanente. En estos casos, las autoridades le cuestionarán cuáles fueron las razones por las que tuvo a sus hijos con visa de turista y sería una respuesta incorrecta mencionar que la intención era que consiguieran la ciudadanía.

La razón de lo anterior es que se estaría violando la ley ya que una visa de turista no siempre autoriza a una persona a dar a luz en el territorio y tuvo que haber mentido a los oficiales que venía embarazada. El caso sería más grave si solicitó el apoyo de Medicare.

Si esas condiciones se cumplieran entonces la persona estaría admitiendo fraude, por lo cual no obtendría la ciudadanía. No obstante, la experta aclaró que no se trata de mentir durante la entrevista, sino de saber cómo decir las cosas de manera que no perjudiquen el estatus, por ello hay que asesorarse.

En este tipo de situaciones se debe evaluar caso por caso para saber cuáles son las condiciones de inmigración que aplican y convienen. Hay muchas preguntas que hacer, por lo cual es necesario tener asesoría personalizada para generar una estrategia adecuada.

Finalmente también lanzó una advertencia y es que una de las medidas impulsadas por el ex presidente Donald Trump consistía en que los hijos de personas inmigrantes que no contaran con el estatus de residencia no podrían recibir la ciudadanía aunque hubiera nacido en el país, lo que ha prometido poner en marcha si es que regresa a la presidencia. Y si bien no se cree que la ley será retroactiva, sí podría representar complicaciones en algunos casos.

¿Se puede viajar a Estados Unidos embarazada?

En enero de 2020 el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió normas que permiten a las embajadas y consulados rechazar la solicitud de visa a mujeres embarazadas si consideran que ese es el motivo de visita al país. Incluso, algunas compañías aéreas ya cuentan políticas que restringen los viajes en las últimas etapas del embarazo y permiten viajar hasta la semana treinta y seis.

Se puede prohibir la entrada a embarazadas a EE. UU. Foto: 123RF

De acuerdo con las leyes de inmigración de la Unión Americana el embarazo se considera igual que una afección médica, por lo que las mujeres que ingresan al territorio con una visa de turista B-2, deben contar con seguro médico privado o fondos suficientes para pagar la atención médica en caso de la que la necesite.

Aunque sí se puede otorgar la visa a embarazadas, es necesario justificar que la razón del viaje no es dar a luz en EE. UU., a menos que se declare que se necesita atención especializada y se demuestre que un médico estadounidense se ha comprometido a proporcionar el tratamiento requerido.