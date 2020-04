Pandemia no da tregua a EE. UU., que batió récord de muertes diarias

El impacto de la pandemia del nuevo coronavirus cada vez es más fuerte en EE. UU., que registra el mayor número de contagios del mundo (más de 260.000, con 6.700 decesos) y que este viernes batió su propio récord de muertes diarias, con casi 1.200 en una sola jornada, una cifra que ningún país había alcanzado hasta la fecha.



Lo más preocupante es que se trata de una tendencia que se estima se prolongará.



(Lea también: EE. UU. se convierte en el país con más muertos en un día por covid-19)

El estado de Nueva York, con más de 100.000 casos registrados y 2.900 fallecidos, es el que sigue concentrando la mayor carga de la pandemia en territorio estadounidense. La cifra de contagiados allí está muy cerca de la de países como Italia (119.827) y España (117.710), que son los que más casos tienen después de EE. UU.



(Le puede interesar: EE.UU. recomienda taparse cara en público, Trump dice que no lo hará)



De hecho, el estado de Nueva York está muy por delante de Nueva Jersey (25.590 casos), California (10.995) y Míchigan (10.971), y más de la mitad de los contagios se localizan en la densamente poblada ciudad de Nueva York (57.160).



El número de hospitalizaciones en el estado también alcanzó una cifra récord. Al menos 14.810 personas, 1.427 más que el jueves, estaban hospitalizadas este viernes. Y de ellas, 3.731 estaban en las unidades de cuidados intensivos (UCI).



Según afirmó el gobernador, Andrew Cuomo, se trata de unas cifras que no se habían visto hasta ahora. Por eso, el dirigente firmó una orden ejecutiva para confiscar los respiradores a los centros privados. Se trata de “compartir recursos”.



(Lea también: Coronavirus dispara la venta de armas en EE. UU.)

Un paciente arriba a un hospital en Nueva York, que se ha convertido en el epicentro del virus en Estados Unidos. Foto: EFE

“Los respiradores siguen siendo un problema; no hay suficientes, y punto. Casi toda la gente que va al hospital es por coronavirus y el número de pacientes sin covid-19 ha caído porque no tenemos la misma tasa de criminalidad ni de accidentes. Muchos van directo a las UCI y necesitan respiradores o el proceso se para”, reivindicó Cuomo, quien advirtió que “la curva sigue yendo hacia arriba” y que la Guardia Nacional recogerá las máquinas y las distribuirá.



El gobernador también llamó la atención sobre el desbordamiento de los hospitales y dijo que “la gente va a morir a corto plazo porque llegan al hospital y no hay camas con respiradores; no hay camas, o no hay personal, o no hay materiales de protección o no hay respirador”.



Pero no solo el estado de Nueva York tiene las alarmas prendidas. El número de contagios en Florida aumentó este viernes a 9.585, de los cuales 163 han resultado hasta ahora fatales, según las últimas cifras del Departamento de Salud del estado, donde por primera vez desde este viernes rige el confinamiento obligatorio en todo el territorio.

El alcalde de Miami pidió al presidente que se suspendan todos los vuelos internacionales y nacionales a esa ciudad desde lugares muy afectados por la enfermedad FACEBOOK

TWITTER

Las cifras difundidas este viernes muestran que todos los indicadores del avance de la enfermedad siguen creciendo, una situación que llevó al alcalde de Miami, Francis Suárez –que tuvo covid-19– a pedir al presidente Donald Trump que se suspendan todos los vuelos internacionales y nacionales a esa ciudad desde lugares muy afectados por la enfermedad para frenar su avance.



En Miami, como en otras ciudades de Florida, ya estaba en vigor el confinamiento obligatorio antes de que el criticado gobernador Ron DeSantis ordenara la entrada en vigor de esa medida en todo el estado.



Justo este viernes comenzaron a desembarcar en Fort Lauderdale (sur de Florida) los pasajeros de los cruceros Zaandam y Rotterdam, que traían contagiados de covid-19, luego de que varios puertos les cerraran la entrada durante una angustiante travesía de casi un mes.

Las personas del Zaandam que están contagiadas del covid-19 aún deberán permanecer en el barco. Foto: AFP

Lo cierto es que en medio de la pandemia, todos se preguntan cómo EE. UU. llegó a ser el país con más casos de coronavirus en el mundo.



Según expertos en salud pública, las razones son varias. Entre ellas, que Trump minimizó la gravedad del virus al principio del brote y que, a medida que la pandemia se arraigó, primero en los estados de la costa oeste de Washington y California, el país no estuvo en condiciones de realizar un rastreo significativo de casos porque las pruebas eran muy lentas. También se habla de la ausencia de una respuesta nacional y de la falta de acciones gubernamentales oportunas.



Por ahora, Trump, anunció este viernes que el Gobierno recomienda a sus ciudadanos protegerse el rostro cuando salgan a la calle para tratar de detener la propagación del virus.

Se habla de la ausencia de una respuesta nacional y de la falta de acciones gubernamentales oportunas FACEBOOK

TWITTER

El presidente dijo que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) urgen a la población a llevar algo que cubra la cara, como bufandas, pero evitar utilizar tapabocas con el fin de reservarlos para los trabajadores de la salud. “Va a ser una cosa realmente voluntaria”, remarcó y agregó: “Yo elijo no hacerlo”. “Usar una máscara mientras recibo presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, reinas, no sé, no me surge por mí mismo”, agregó.



Pero la emergencia que se vive en Nueva York y el confinamiento en Florida son solo una de las caras del impacto de la pandemia del coronavirus en EE. UU.



El índice de desempleo en ese país saltó al 4,4 por ciento en marzo, respecto al 3,5 por ciento de febrero, en una señal de la gravedad del golpe económico, informó este viernes el Departamento de Trabajo.



La economía estadounidense perdió el mes pasado 701.000 puestos de trabajo y rompió así la tendencia de 113 meses de crecimiento consecutivos.



Esta tasa de desempleo del 4,4 por ciento es la mayor vista en EE. UU. desde 2017, y la eliminación mensual de 701.000 puestos es la mayor desde 2009 en plena crisis financiera.

Time Square luce desolado. Foto: EFE

Además, la tasa de participación de la fuerza laboral cayó en siete décimas, hasta el 62,7 por ciento, el porcentaje más bajo desde agosto de 2018, quebrando así una tendencia al alza.



La pandemia ha paralizado tanto la economía global como la nacional a una escala sin precedentes recientes y, por lo tanto, con consecuencias imprevistas.



Lo cierto es que la cifra de desempleo en EE. UU. representa solo el inicio de la crisis del coronavirus, ya que las recomendaciones de distanciamiento social y de evitar los viajes en el país comenzaron a adoptarse a mediados de mes.



“Esto datos son solo una muestra de todo lo que está por llegar. Las cifras solo cubren el comienzo del período de confinamiento, por lo que sabemos que hay muchas más personas desempleadas de las que se pueden ver en estas cifras”, dijo James McCann, economista de Aberdeen Standard Investments.

De hecho, el jueves se informó que las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. alcanzaron la semana pasada la cifra sin precedentes de 6,64 millones, lo que supone más del doble que las registradas la semana anterior (3,28 millones), según el Departamento de Trabajo. Y la Oficina de Presupuestos del Congreso, un órgano no partidista, dijo que la tasa de desempleo podría ubicarse en el 12 por ciento al final del segundo trimestre del año, y que la economía entrará en recesión.

INTERNACIONAL*Con información de EFE y AFP