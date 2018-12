Sin dinero para el muro, Trump amenaza con cerrar el gobierno

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley para entregarle al presidente Donald Trump 5.000 millones de dólares y comenzar la construcción del muro en la frontera con México, además de fondos para mantener funcionando a varias agencias gubernamentales más allá del viernes.

La Cámara baja aprobó el proyecto de ley que entrega financiamiento temporal por 217 votos contra 185. El Senado aprobó en la tarde del miércoles una versión diferente del proyecto y no estaba claro si consideraría la versión aprobada por los integrantes de la Cámara de Representantes. Más temprano, el líder demócrata en el Senado, Chuck Shumer, dijo que la medida considerada por la Cámara baja no obtendría los 60 votos necesarios en el Senado para ser aprobada.

El presidente estadounidense Donald Trump rechazó un acuerdo sobre el presupuesto en el Senado por no incluir fondos para un muro en la frontera con México lo que aumenta la posibilidad de un cierre del gobierno antes de Navidad.



"El Presidente informó que no firmará el proyecto que surgió en el Senado anoche, por sus legítimas preocupaciones sobre la seguridad en la frontera", dijo el titular de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, tras una reunión con el mandatario y otros líderes republicanos, ante la posibilidad de un "shutdown" (cierre) del gobierno federal.



La negativa de Trump a rubricar el compromiso se produce un día antes de que expire el financiamiento de agencias clave del gobierno y obliga a los legisladores a intentar un nuevo compromiso in extremis, pese a que la oposición demócrata ha mantenido firme su posición de no apoyar fondos para la construcción de un

muro en la frontera con México.

"Lo que haremos será regresar al Congreso y trabajar", agregó Ryan. "Queremos que el gobierno permanezca abierto, pero también necesitamos encontrar un acuerdo para proteger nuestra frontera", indicó.



AFP