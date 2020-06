Los males culturales de EE. UU. que Kennedy aborrecía siguen hoy

Como médico del hospital en la ciudad de Nueva York veo el impacto clínico del covid-19 diariamente: pulmones fallidos, corazones inflamados y vasos sanguíneos bloqueados. Pero, en los Estados Unidos, el coronavirus también es un síntoma de una enfermedad más generalizada y duradera: una cultura y una economía política que están profundamente rotas y peligrosamente desiguales, y un país que no ha aceptado su legado de racismo.

Durante la pandemia en curso no es la primera vez que EE. UU. ha tenido que enfrentar sus patologías colectivas. En 1968, el tumulto social y político que luego se apoderó del país pareció profundizarse. Esa primavera, el país estaba tambaleándose por las divisiones sobre la guerra de Vietnam.



Las protestas no violentas por los derechos civiles han dado lugar a disturbios en las ciudades del país que reflejan nuestro momento actual. Y las depredaciones económicas que impulsaron el movimiento de derechos civiles se hicieron más obvias, ya que los trabajadores de saneamiento en Memphis se declararon en huelga por condiciones más seguras (un episodio con claros paralelos hoy).



Ese marzo, el senador estadounidense Robert F. Kennedy, candidato a la presidencia, pronunció su segundo discurso de campaña. Sus palabras no son menos ciertas actualmente. “Incluso si actuamos para borrar la pobreza material, hay otra tarea mayor”, dijo a una multitud desbordada en el Allen Fieldhouse de la Universidad de Kansas. “Es enfrentar la pobreza de satisfacción (propósito y dignidad) que nos afecta a todos. Demasiado y durante demasiado tiempo, parece que hemos renunciado a la excelencia personal y los valores de la comunidad en la mera acumulación de cosas materiales”.



Las palabras de Kennedy aún resuenan. Revelaron una verdad simple que la pandemia de covid-19 también ha dejado al descubierto: nuestro énfasis en la riqueza y la cultura material a cualquier costo refleja valores que impiden los esfuerzos para contener la propagación del virus.



Las paradojas son obvias. Los estadounidenses están horrorizados por la pobre respuesta de su país a la pandemia. Sin embargo, hemos pasado décadas invirtiendo menos en infraestructura y fortalecimiento de nuestra salud pública. La salud pública representa solo el 2,5 % del gasto en salud de los Estados Unidos.



La novelista Arundhati Roy se preguntó recientemente si habría escasez de equipo si Estados Unidos necesitara bombas, no máscaras. Su pregunta es confirmada por unidades de policía militarizadas totalmente equipadas desplegadas en las calles de las mismas ciudades donde las enfermeras usaban bolsas de basura como equipo de protección personal. Y la experiencia científica que los estadounidenses necesitan ahora más que nunca está siendo politizada por aquellos para quienes la economía y el partidismo son lo primero.



Kennedy no se habría sorprendido. En su discurso en Kansas lamentó la obsesión cultural de los estadounidenses con el crecimiento económico por encima de todo. “Nuestro producto nacional bruto... cuenta la contaminación del aire y la publicidad de cigarrillos”, dijo. “Cuenta la destrucción de la secoya y la pérdida de nuestra maravilla natural en la expansión caótica. Cuenta con napalm y con ojivas nucleares y vehículos blindados para que la policía combata los disturbios en nuestras ciudades”.

Una razón por la que Kennedy se postuló para presidente fue su desesperación por la pobreza y la desigualdad que presenció en el Delta del Misisipi, los Apalaches y Bedford-Stuyvesant. Desde entonces, Estados Unidos se ha vuelto aún más desigual. Nuestra reverencia por el PNB, sin prestar atención a cómo se distribuye el crecimiento, ha llevado la desigualdad a sus niveles más altos en 50 años. Para aquellos de nosotros en la primera línea de la lucha contra el covid-19, los efectos son obvios: los indigentes y las personas de color están asumiendo una carga desproporcionada de enfermedades. Los afroamericanos mueren tres veces más que la tasa de estadounidenses blancos. Sin embargo, en Estados Unidos, la ironía es que el refrán de protesta “no puedo respirar” no tiene nada que ver con covid-19. Más bien es el grito de todo un pueblo sofocado bajo la rodilla colectiva del racismo.

El diagnóstico cultural de Kennedy sigue siendo preciso. Al fijarse en el PNB, los estadounidenses han elegido una métrica que “no permite la salud de nuestros hijos, la calidad de su educación o la alegría de su juego”, y mucho menos “la belleza de nuestra poesía o la fuerza de nuestros matrimonios, la inteligencia de nuestro debate público o la integridad de nuestros funcionarios públicos”.



Aquí había una métrica, continuó, que “no mide ni nuestro ingenio ni nuestro coraje, ni nuestra sabiduría ni nuestro aprendizaje, ni nuestra compasión ni nuestra devoción a nuestro país”, una métrica que “mide todo, en resumen, excepto lo que hace que la vida valga la pena”. A los tres meses del discurso de Kennedy en Kansas, tanto él como Martin Luther King Jr. fueron asesinados.



En agosto, los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía estropearon la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Y hoy, más de 50 años después, los errores que Kennedy y King (quien pronunció uno de sus discursos más memorables –a los trabajadores de saneamiento de Memphis en huelga– la noche antes de que lo mataran) trataron siguen siendo una característica de la vida estadounidense.



Ahora, como entonces, el tenor de nuestra conversación nacional actual es un juego de suma cero basado en una falsa dicotomía entre la salud pública y la salvación económica, como si no fueran dos signos vitales del mismo paciente. Con respecto al covid-19, carecemos de un amplio consenso de que la salud pública y la seguridad son el único camino hacia una recuperación económica rápida. Con respecto a nuestra cultura, muchos estadounidenses parecen estar más preocupados por el saqueo aislado que por el saqueo de siglos de la América negra.



La patología de Estados Unidos se extiende más allá de la biología. La curación más allá del virus requiere una reconstrucción cultural que aborde nuestras prioridades y las divisiones entre nosotros. Para hacer eco de las palabras de Kennedy, debemos reconstruir urgentemente con un sentido renovado de lo que es realmente significativo, al mismo tiempo que atendemos nuestras vulnerabilidades más profundas: métricas de nuestra propia intención en lugar de las impuestas por una cultura obsoleta.



Podríamos comenzar destacando nuestras instituciones de salud pública y la experiencia de nuestras comunidades científicas, algo imposiblemente partidista. Como nos mantenemos socialmente distantes, también podríamos reconocer que las comunidades marginadas y las comunidades de color han vivido durante mucho tiempo a una distancia social y económica. Y cuando volvamos a estar juntos debemos aprovechar la oportunidad de reimaginar un camino diferente hacia adelante.



AKASH GOEL*

© Project Syndicate

Nueva York* Profesor asistente de medicina en Weill Cornell Medicine y Robert F. Kennedy Young Leader, ha sido reconocido por la ONU y galardonado con un León de Cannes por su trabajo en defensa de los derechos humanos.