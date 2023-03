Silicon Valley Bank (SVB) se convirtió en el mayor prestamista de EE.UU. en quiebra en más de una década, lo que generó temores de contagio en los sectores de tecnología y finanzas y en todo en el país y en todo el mundo.

Los reguladores de EE.UU. tomaron medidas extraordinarias para reforzar la confianza en el sistema financiero, como parte de un fin de semana frenético que vio el sorpresivo cierre del Signature Bank de Nueva York junto con crecientes preocupaciones sobre los efectos secundarios para otros prestamistas regionales y la economía en general.

Este 13 de marzo, el Reino Unido actuó rápidamente para detener las consecuencias al vender la unidad británica de SVB a HSBC Holdings Plc por £1 . En otros lugares, las empresas estaban contando su exposición, y la mayoría de los inversionistas tranquilizaron que el riesgo era manejable.

Pero el efecto positivo del apoyo nocturno de los reguladores estadounidenses se evaporó rápidamente y las acciones indicaron que las consecuencias del incidente están lejos de terminar.

Aquí hay un resumen de cómo las empresas, los inversionistas y los gobiernos están respondiendo:

(Además: La crisis que desató el colapso del Silicon Valley Bank en Estados Unidos).

Estados Unidos

Departamento del Tesoro de EE. UU., Reserva Federal y FDIC

En un esfuerzo por evitar una crisis más amplia, las autoridades de EE. UU. introdujeron un nuevo respaldo para los bancos. Según los funcionarios de la Reserva Federal, era lo suficientemente grande como para proteger los depósitos de toda la nación.

La FDIC dijo que resolverá SVB de una manera que "proteja completamente a todos los depositantes". La Reserva Federal también anunció un nuevo Programa de Financiamiento a Plazo Bancario que ofrece préstamos a un año a los bancos en condiciones más favorables de lo que suele ofrecer. $ 25 mil millones están disponibles.

First Republic Bank:

El prestamista con sede en California cayó alrededor de 60 % en las operaciones previas al mercado en Nueva York después de que se movió para tratar de calmar las preocupaciones sobre su liquidez. Las caídas se produjeron después de que el banco dijera en un comunicado el domingo por la noche que tenía más de USD 70.000 millones en liquidez no utilizada para financiar operaciones de acuerdos que incluían a la Reserva Federal y JPMorgan Chase & Co.

Facebook Twitter Linkedin

El banco estadounidense Silicon Valley Bank quedó bajo control de las autoridades estadounidenses por "insolvencia". Foto: AFP

Khosla Ventures

La firma de capital de riesgo con sede en Menlo Park envió un correo electrónico a los fundadores diciendo que intervendría y cubriría la nómina de algunas de las empresas de su cartera si tuvieran déficit debido a los fondos inmovilizados con SVB.

(Le recomendamos: Silicon Valley Bank: EE. UU. toma medidas para contener quiebras bancarias).

Reino Unido

HSBC

El prestamista que cotiza en Londres compró la unidad de SVB en el Reino Unido en un acuerdo que se completó de inmediato y se financió con los recursos existentes. “Esta adquisición tiene un excelente sentido estratégico para nuestro negocio en el Reino Unido”, dijo el director ejecutivo Noel Quinn en el comunicado.

Polarean Imaging Plc

La firma de imágenes médicas solicitó que sus acciones se suspendieran temporalmente mientras busca aclaraciones sobre los próximos pasos, y agregó que tiene “suficiente efectivo fuera de SVB para satisfacer sus necesidades inmediatas de liquidez”.

Trustpilot Group Plc dijo que SVB UK era su principal socio bancario, pero agregó que tiene otras relaciones bancarias que le permitirán continuar con el negocio ordinario. Syncona y Learning Technologies también compartieron detalles de sus relaciones con SVB.

Naked Wines Plc

El distribuidor de vinos dijo que tenía una línea de crédito respaldada por activos de USD 60 millones, sindicada 50-50 entre SVB y Bridge Bank. Está en conversaciones con Bridge Bank y ha comenzado a buscar nuevos socios financieros.

Facebook Twitter Linkedin

Sede cerrada de Silicon Valley Bank (SVB) en Santa Clara, California. Foto: AFP

(Además: El estrepitoso colapso del banco de las ‘start-ups’).

Venture Life Group Plc

La compañía de salud del consumidor dijo que tiene una línea de crédito renovable de 30 millones de libras esterlinas con SVB y Santander. Ha iniciado conversaciones para que Santander se haga cargo de la porción de SVB.

Suecia

Alecta

El mayor fondo de pensiones de Suecia perderá hasta USD 1.100 millones en apuestas que hizo en bancos atrapados en el colapso de SVB. El inversionista celebró una reunión de crisis el lunes temprano para discutir por qué había invertido USD 2.000 millones en Signature Bank, First Republic Bank y SVB.

El organismo de control financiero de Suecia convocó a Alecta y otras firmas financieras para discutir la crisis, pero la Autoridad de Supervisión Financiera dijo que el sistema financiero de la nación nórdica tiene una “resistencia significativa” y puede navegar la turbulencia actual.

Japón

SoftBank Group Corp

El grupo es visto como una de las empresas potencialmente más expuestas dadas sus enormes inversiones en tecnología. Las startups en las que ha invertido SoftBank Vision Fund tienen depósitos y préstamos con SVB. Existe la preocupación de que podrían verse en apuros por el flujo de efectivo debido al colapso.

Facebook Twitter Linkedin

Silicon Valley Bank era una institución muy ligada al ramo de la tecnología. Foto: AFP

Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc

El administrador de activos japonés tenía una participación del 0,29% en SBV Financial Group a fines del cuarto trimestre del año pasado.

China

Shanghai Pudong Development Bank

El prestamista chino de propiedad estatal posee una empresa bancaria con SVB y trató de calmar a los clientes locales recordándoles que las operaciones han sido independientes. SPD Silicon Valley Bank dijo en un comunicado que siempre ha operado de manera estable de acuerdo con las leyes y regulaciones chinas y tiene un balance independiente. La empresa se fundó en 2012 como el primer banco centrado en tecnología en China y presta servicios a empresas de ciencia e innovación.

(Puede leer: Ante rebajas de bancos, ojo con pagar gasolina, mercado o remedios con tarjeta).

Andon Health Co

La empresa y sus unidades habían depositado alrededor de 5% de su efectivo y activos financieros en SVB a partir del 10 de marzo, según un comunicado enviado a la bolsa de valores de Shenzhen.

Alemania

BaFin

El regulador financiero alemán congeló la sucursal de SVB en el país, que no podrá vender activos ni realizar pagos. El regulador dijo que la unidad corre el riesgo de no poder cumplir con los compromisos con los acreedores, dijo BaFin en un comunicado. El banco también tiene que cerrar su negocio de clientes. Las operaciones alemanas no representan un peligro para la estabilidad financiera, dijo BaFin.

India

Nazara Technologies

El desarrollador del juego dijo que dos unidades indirectamente relacionadas con la compañía tenían alrededor de USD 7,8 millones en saldos de efectivo en SVB.

BLOOMBERG

También puede leer:

- ¡Ojo! que no se le haga tarde para pagar el impuesto ICA, están en contingencia.

- Banco Falabella se suma a las rebajas en las tasas de su tarjeta de crédito.

- La absurda lista de megaproyectos colombianos que nunca se hicieron realidad.