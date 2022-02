Al menos siete tripulantes fallecieron y otros diecisiete están desaparecidos tras el naufragio de un pesquero gallego ocurrido en la noche del lunes en la costa de Canadá, mientras siguen las labores de socorro tras el rescate de tres supervivientes.



(Lea: Víctimas del éxodo: tres niños migrantes venezolanos muertos en 2022)



Según las autoridades españolas, 24 personas: 16 españoles, cinco peruanos y tres ghaneses, viajaban a bordo del barco, el "Villa de Pitanxo", cuando naufragó hacia las 04H30 GMT (00H30 locales) a 450 kilómetros al sureste de Terranova, una isla en la costa este de Canadá.



(Le puede interesar: El relato del colombiano que sobrevivió a un naufragio frente a Florida)

De ellos, fueron rescatados tres con hipotermia, siete ya fallecidos, tras la última actualización y cerca de 14 siguen desaparecidos, precisó el Ministerio español de Transportes, que en un primer momento había cifrado en 22 los tripulantes del pesquero.



Tras maniobras de búsqueda y rescate, las autoridades hallaron tres sobrevivientes, cuyas nacionalidades no han trascendido y quienes fueron encontrados en un bote salvavidas y estaban en vías de ser trasladados a un hospital, detalló Brian Owens del Centro de Coordinación Conjunta de Rescate de Canadá. La embarcación se hundió y aún no ha sido encontrada.



"El hecho de que ya hayamos encontrado a tres sobrevivientes en un bote salvavidas nos da la esperanza de que otros hayan podido ponerse sus trajes de supervivencia, subirse a los botes salvavidas y salir del barco", dijo a la AFP Owens.



Asimismo, Owens confirmó horas después que el número de rescatados aumentó a siete, aunque no con la buena noticia que muchos esperaban. "Hemos recuperado siete personas muertas y tres sobrevivientes", confirmó el funcionario.

El clima en este momento está complicando nuestra búsqueda. Las olas tienen unos cuatro metros de altura y la visibilidad se reduce a aproximadamente un cuarto de milla náutica FACEBOOK

Los servicios de rescate canadienses dispusieron de un helicóptero, un avión militar, un barco de la Guardia Costera y varios botes para la búsqueda.



El centro nacional de coordinación de salvamento en Madrid, que asiste a los barcos españoles navegando en aguas internacionales, recibió la primera alerta del "Villa de Pitanxo" a las 5:24 a. m. hora española (11:24 p. m. hora colombiana), y tras no conseguir contactar con el navío, movilizó a dos barcos que se encontraban cerca, según un comunicado del Ministerio de Transportes.



Uno de ellos, el "Playa Menduiña Dos" -también pesquero español-, fue el que "localizó a tres personas en una de las balsas y varios cuerpos", indicó el ministerio, al lograr acercarse sobre las 10:37 a. m. hora española (6:37 a. m. Colombia). Todavía se desconocen las causas del naufragio.



AFP

