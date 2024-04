Latina en Nueva York dice cuál es la avenida que ningún turista debe perderse

un usuario compartió un truco para obtener hermosas fotografías en una avenida imperdible para los turistas, pero lejos de la multitud. En la actualidad, Nueva York es la ciudad más visitada de todo Estados Unidos. Millones de personas quieren conocer los lugares más emblemáticos que han visto en cientos de series y películas. Por esta razón, es común encontrar distintos consejos si es que se va a conocer la Gran Manzana. Y en esta ocasión,pero lejos de la multitud.

Desde su perfil en TikTok, @revisión_de_travel_oficial, el creador de contenido se dedica a brindar diversos consejos de viaje. En sus videos se le puede ver recorriendo lugares como Londres, Italia y, por supuesto, Nueva York.

Sobre este último destino brindo una serie de recomendaciones, algunas de las cuales se han vuelto comunes entre los viajeros, por ejemplo, no reservar los cruceros que van a la Estatua de la Libertad debido a que son bastante caros y se tiene la opción de tomar un ferry gratuito a Staten Island, que si bien no ofrece una vista tan cercana, sí es una buena experiencia. Pero si quiere encontrar un lugar que no esté lleno de turistas y ofrezca hermosas fotografías, tiene que visitar la calle adoquinada llamada Dumbo, desde la cual es posible obtener una bella postal del puente de Brooklyn.

Y siendo Times Square un destino obligado en la visita, si quiere tomar buenas fotografías de la zona, la recomendación es ir a las calles de al lado, en donde también se tiene una buena vista sin la multitud que normalmente rodea la zona.

Más consejos para visitar Nueva York

el influencer dio más consejos para disfrutar de la Gran Manzana, ahorrando dinero y Además de recomendar la avenida para tomar buenas fotografías,ahorrando dinero y teniendo una perspectiva diferente a la de la mayoría: