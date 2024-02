Si tiene familia con este estatus en EE. UU., puede entrar como turista y estudiar

Estados Unidos es reconocido debido a su alta calidad educativa. De acuerdo con diversos estudios globales, cuenta con varias de las mejores universidades de todo el mundo. Es por ello que muchos son los interesados en convertirse en estudiantes en el país norteamericano. Para hacerlo es necesario solicitar una visa especial. Pero no todos saben que es posible ingresar como turista y después ser alumno de manera legal, especialmente si se tiene familia viviendo en EE. UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), señala que es posible cambiar el propósito de una visita mientras se está en el territorio norteamericano. Para ello es necesario realizar una serie de trámites y llenar el formulario indicado, antes de que caduque su autorización de estadía.

Lo anterior significa que si una persona ingresa como turista, pero después desea convertirse en estudiante, debe presentar una solicitud para cambiar su estatus tan pronto como sepa que quiere realizar dicha actividad que no correspondería a la visa de no inmigrante.

Aunque cualquier persona puede llevar a cabo ese proceso, hay algunas que tienen beneficios. Uscis señala que no es necesario solicitar un cambio de estatus de visa de turista a visa de estudiante si es que su cónyuge o hijo se encuentra actualmente en el país norteamericano bajo alguna de las categorías siguientes:

Diplomáticos y otros funcionarios de gobierno, y empleados (visa categoría A). Comercio internacional e inversionistas (visa E). Representantes de organizaciones internacionales y sus empleados (visa G). Trabajadores temporales (visa H). Representantes de medios de comunicación extranjeros (visa I). Visitantes de intercambio (visa J). Empleados transferidos dentro de una misma empresa (visa L). Estudiantes Académicos (visa F) o vocacionales (visa M) únicamente para asistir a clases en escuela primaria o secundaria.

Es posible estudiar en EE. UU. sin contar con una visa especial en algunos casos. Foto: iStock

Casos en que es posible hacer un cambio de estatus para estudiar en Estados Unidos

En caso de no contar con un familiar bajo los supuestos anteriores, todavía es posible realizar un cambio de estatus de la visa de no inmigrante a una de estudiante para poder iniciar formalmente una educación en Estados Unidos. Pero para ello es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Haber sido admitido legalmente a Estados Unidos con una visa de no inmigrante, es decir de turista. Si su visa de no inmigrante sigue estando vigente. Si no ha violado las condiciones de su estatus. Si no ha cometido algún delito que no lo inadmisible en Estados Unidos.

Finalmente Uscis advierte que, hasta que no se reciba la aprobación no es posible comenzar a realizar una actividad diferente a la de turista, eso significa que no se puede iniciar clases, de lo contrario su solicitud puede ser denegada además de enfrentar otras consecuencias como ser deportado o no estar autorizado para volver a ingresar al país.