Si tengo una renovación de TPS pendiente, ¿puedo tramitar un parole para EE. UU.?

La posibilidad de solicitar parole mientras se tramita la renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ofrece una vía para aquellos que enfrentan circunstancias apremiantes. Sin embargo, se recomienda a los interesados consultar y seguir las pautas proporcionadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) para garantizar un proceso sin contratiempos.

La incertidumbre respecto a la renovación del TPS y la posibilidad de realizar trámites adicionales, como el parole para ingresar a Estados Unidos, es una pregunta frecuente que responde el Uscis en su página de internet. La respuesta es afirmativa: sí se puede solicitar un parole para ingresar al país mientras se espera la renovación del TPS, pero es vital considerar algunos aspectos cruciales para asegurar un proceso exitoso.

En primer lugar, es imperativo que la solicitud de renovación del TPS esté completa y presentada dentro del plazo establecido. La no aprobación de la renovación antes de la expiración del estatus actual de TPS podría conllevar a la pérdida de dicho estatus, resultando en la inadmisibilidad al país.

Además, para solicitar el parole, se deben demostrar motivos urgentes para viajar al país, tales como razones familiares, médicas o humanitarias. Asimismo, es esencial evidenciar que no representa una amenaza para la seguridad nacional ni el orden público de Estados Unidos.

Si se cumplen estos requisitos, se puede presentar la solicitud de parole. Sin embargo, es vital tener en cuenta que este proceso puede llevar varios meses, por lo que se aconseja comenzar la gestión lo antes posible.

En caso de aprobación del parole, se permitirá el ingreso a Estados Unidos con una estadía autorizada por un período específico. Durante este tiempo, se puede solicitar un cambio de estatus a una visa de inmigrante o no inmigrante. El parole no garantiza la aprobación de una visa posterior. No obstante, representa una opción a considerar si existe una necesidad urgente de viajar a Estados Unidos.

El parole es una autorización temporal para que un extranjero ingrese y permanezca en los Estados Unidos. Foto: iStock

Qué debo saber sobre el parole y el TPS de Estados Unidos

En términos de migración en los Estados Unidos, el parole es una autorización temporal para que un extranjero ingrese y permanezca en el país. Se otorga a discreción del Uscis y no confiere estatus migratorio. Se puede otorgar por varias razones, incluyendo:

Motivos familiares: para reunirse con familiares que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. Motivos médicos: para recibir tratamiento médico que no está disponible en el país de origen del solicitante. Motivos humanitarios: para asistir a un evento o actividad de importancia humanitaria. Motivos de interés público: para participar en un programa de investigación o capacitación que beneficie a los Estados Unidos.

El parole puede ser otorgado por un período de tiempo específico, que puede ser de unos días a varios años. Durante el período de parole, el solicitante está autorizado a vivir y trabajar en los Estados Unidos. Para solicitar un parole, debe presentar el Formulario I-131, Solicitud de Autorización para Viajar. También debe demostrar que tiene un motivo urgente para viajar a los Estados Unidos.

Por su parte, el TPS es un programa de alivio migratorio que otorga a los extranjeros que cumplen con ciertos requisitos una autorización temporal para permanecer en los Estados Unidos. Se otorga a discreción del Uscis y tampoco confiere estatus migratorio permanente. Se puede otorgar por varias razones, incluyendo:

Conflictos armados o desastres naturales: para proteger a los extranjeros que se encuentran en peligro en su país de origen debido a un conflicto armado o un desastre natural. Situaciones extraordinarias y temporales: para proteger a los extranjeros que se encuentran en peligro en su país de origen debido a una situación extraordinaria y temporal que no es el resultado de un conflicto armado o un desastre natural.

Para solicitar el TPS, debe presentar el Formulario I-821, Solicitud de Estatus de Protección Temporal. No es una garantía de que se le otorgará una visa de inmigrante o no inmigrante.