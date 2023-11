Shakira: ¿cuánto cuesta el bolso rosa que llevó a su audiencia de fraude en Barcelona?

Shakira se presentó el pasado lunes 20 de noviembre en el Palacio de Justicia de Barcelona, para comparecer tras ser acusada por el estado español de defraudar al fisco entre 2012 y 2014 por cerca de US$15’847.412. A su cita con la justicia, la colombiana acudió lista para llegar a un acuerdo, con un total look rosa que transmitía tranquilidad, en el cual destacó su bolso.

La cantautora colombiana llegó a un acuerdo para evitar el juicio. Shakira se comprometió a pagar una multa de cerca de US$7’978.352, a la par que aceptó una pena de tres años de cárcel, la cual será sustituida por una multa de US$472.143. La mamá de Milán y Sasha lució tranquila frente a los miembros de la fiscalía y los integrantes de la prensa, quienes alabaron su estilo para la ocasión.

“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión”, dijo Shakira en un comunicado, cuyo ánimo conciliador y pacifista transcendió incluso a su atuendo. La cantante se presentó con pantalón y saco color palo de rosa, que complementó con gafas maximalistas y un bolso Jacquemus que se convirtió en el centro de las miradas.

La bolsa en color rosa pálido está hecha en piel de becerro y lleva un suave forro de algodón al interior. Foto: www.jacquemus.com

La bolsa elegida por Shakira para presentarse ante la fiscalía, corresponde al modelo Le Bambino long, en color rosa pálido, el cual tiene un costo de US$975, según reporta el sitio oficial de la marca de moda francesa. El bolso está confeccionado en piel de becerro y cuenta con un amplio compartimiento principal, una cartera trasera y una delicada correa para el hombro.

El modelo base de este bolso fue presentado al mercado por Jacquemus en su colección Otoño- Invierno de 2017. Rápidamente, se convirtió en una bolsa ícono de la marca y cuenta con tres variaciones: Le Bambino, Le Bambino Long y Le Grand Bambino, las cuales varían en dimensiones y en el tipo de correa. La elegida por Shakira, corresponde a un bolso de 28 por 13,5 centímetros.

¿Por qué Shakira eligió ir de rosa?



Expertos de moda apuntan que la colombiana eligió su outlook rosa para comunicar su inocencia y enviar un mensaje maternal y conciliador a sus adversarios. “El color rosa que domina todo, desde las gafas de sol hasta el bolso y las sandalias, simboliza la ternura, la suavidad… la inocencia”, señala Ana Serrano, para el medio especializado en moda Glamour.

Pareciera que la elección de vestimenta de Shakira, forma parte de la promesa de cerrar con su etapa más oscura, en honor a sus hijos. “Tengo que escoger mis batallas y la más importante para mí ahora es hacer todo para que mis hijos vivan una vida plena y enfocarme en lo que es realmente importante: verlos crecer y pasar tiempo con ellos, sin someterlos a la angustia de ver a su madre en un juicio penal con el desgaste que supone. Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir”, dijo la cantante en un comunicado, a tono con su indumentaria.