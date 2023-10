Shakira: ¿Cuáles son los conflictos con su exsuegro, por los que le dedicó ‘El Jefe’?

Desde su separación de Gerard Piqué, Shakira no ha parado de lanzar dardos contra él y su familia. A través de su música no solo expuso lo terrible que la pasó con este gran cambio en su vida, sino también que la relación con sus exsuegros terminó mal. Como ejemplo está la frase de El Jefe que, al parecer, está dedicada a Joan Piqué Rovira, padre del exfutbolista.



La colombiana de 46 años estrenó dicho sencillo el pasado 20 de septiembre, una canción en colaboración con la agrupación Fuerza Regida y de inmediato se convirtió en un éxito. De hecho, el video oficial en YouTube ya cuenta con más de 36 millones de visitas e incluso sirvió de inspiración para crear un desafío de baile en redes sociales.

¿Cuál es la frase de El Jefe que Shakira dedicó a su exsuegro?

La letra de la canción aborda la difícil situación que muchos inmigrantes pasan, pues dejan su país en búsqueda de una mejor vida y, en muchos casos, terminan siendo explotados laboralmente. Sin embargo, la colombiana no solo puso foco sobre una injusticia social, sino que en una de las estrofas fue más allá:

"Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”.

https://www.youtube.com/embed/7oTlx5YC2P4?si=MszvXkgTid3YmkcX

Incluso en el video oficial del tema se ve que los integrantes de la banda le tapan la boca para que no hable. El objetivo es hacer alusión a que lo que acaba de cantar sobre Piqué Rovira era un dardo muy fuerte.

¿Por qué Shakira se lanzó en contra de su exsuegro?



El escándalo de la separación de Shakira y Gerard Piqué tras 12 años de relación le dio la vuelta al mundo e involucró también a la familia de él. La cantante ha dado muestras de que no quedó nada contenta con la que fuera su familia política por diversas razones.

La primera de ellas se debe a que, se dice, los padres de Piqué estaban al tanto de la supuesta infidelidad de su hijo. También se rumoreo que comenzaron a convivir con Clara Chía, su actual pareja, cuando aún estaban casados. No obstante, es importante aclarar que la información anterior no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados.

Hablando específicamente de Joan Piqué, son varios los conflictos que rompieron la relación entre él y la barranquillera. En un momento, antes de que ella se mudara a Miami, se dio a conocer que el señor le pidió, por medio de una carta, desalojar la mansión de Esplugues y Llobregat, en Barcelona, que compartían con su hoy exesposo.

La razón es que el inmueble estaba a nombre de la sociedad BCN Two&Two SL, cuyo administrador es el padre de Gerard. Y no solo eso, la misma sociedad era la encargada de la situación fiscal de Shakira, quien lleva años en la mira de Hacienda en España por una deuda de impuestos.