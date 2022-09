Son pocos los aspectos de la vida que no se vieron trastocados luego de la pandemia del covid-19. Desde los hábitos de trabajo, donde aún imperan los escritorios remotos, hasta la salud mental, la manera como se administra el tiempo libre e incluso las finanzas, que para muchos siguen en rojo.



Pero hay otro aspecto, más privado, donde el virus también está dejando su marca. La Encuesta General sobre Tendencias Sociales (GSS por su sigla en inglés), un sondeo que se viene haciendo en EE. UU. desde 1972 y que mide diversos aspectos del comportamiento de los estadounidenses, entre ellos, las relaciones interpersonales, la movilidad social y las tendencias del gasto, reveló que el 2021 pasó a la historia como el año menos sexual desde que comenzaron este tipo de mediciones.

Según el sondeo, que se basa en las respuestas de adultos mayores de 18 años, el 26 por ciento de los estadounidenses no tuvo un solo encuentro sexual a lo largo de esos 12 meses.



Para ponerlo en contexto, en el 2010, el número de personas que respondió lo mismo fue del 19 por ciento. Y entre los que sí los tuvieron las cifras son también bastante pobres.



El 2021, de hecho, es el primer año en el que más del 50 por ciento de estadounidenses reportó un solo encuentro sexual al mes. En 1989, para poner otro ejemplo, esa cifra era del 35 por ciento. O visto de otra forma: el año pasado, el 33 por ciento reportó haber tenido encuentros sexuales una o más veces por semana. Pero en la década de los 90 el número que decía lo mismo rondaba el 48 por ciento en promedio.



Sin lugar a dudas, las políticas de confinamiento y distanciamiento social que se utilizaron durante la pandemia en algo explican la reducción en este tipo de contacto. Eso por que el cierre de locales, como bares, restaurantes, hoteles o gimnasios, limitó las oportunidades de encuentros. Así mismo, el temor a contagiarse pesó mucho a la hora de tomar la decisión de meterse debajo de las cobijas.



Hoy día, según los estudios, la cohabitación o el matrimonio dependen más de los ingresos. Foto: iStock

Pero no lo explica todo pues los números también cayeron entre parejas ya establecidas viviendo bajo un mismo techo. En 1989, el 12 por ciento de las personas casadas menores de 60 años confesaba haber tenido solo una relación sexual al mes o menos. En el 2021 esa cifra subió al 26 por ciento. Es decir, más del doble.



Además, la encuesta del GSS apunta a que se trata de una tendencia que habría comenzado antes del covid.



Previo al 2021, los años donde se habían reportado menos encuentros sexuales en estas 5 décadas fueron el 2016 y el 2018, las últimas dos veces que se realizó el sondeo (el GSS sale cada dos años).



Aunque no necesariamente hay una relación directa, las estadísticas apuntan a otro factor que podría estar influyendo en la "inapetencia" de los estadounidenses.



Los mismos resultados del GSS al igual que otro sondeo del Pew Research Center basado en el censo indica que cada vez hay menos personas viviendo en pareja. Según estos, alrededor del 62 por ciento de las personas en el país entre los 25 y los 54 años o están casadas o cohabitan (53 por ciento casados y 9 por ciento viviendo en pareja). Se trata del número más bajo en 30 años.



En 1990 esa cifra era del 71 por ciento, con el 67 por ciento casados y el 4 por ciento cohabitado. La explicación más natural es que eso está atado al incremento en el nivel educativo de las mujeres a lo largo de las últimas décadas y la independencia económica que eso les da frente a los hombres. Pero las estadísticas no apuntan en esa dirección.



De hecho, entre mayor es el nivel educativo más probabilidades existen de que una persona se case o viva en pareja. Hoy día, según los estudios, la cohabitación o el matrimonio dependen más de los ingresos y muchos lo evitan por puras razones económicas ya que resulta más caro tener una familia que vivir soltero.



Por supuesto, el hecho de que una persona no esté viviendo en pareja no se traduce en la ausencia de una relación. Pero allí también las estadísticas indican un cambio en la actitud de los estadounidenses.



Desde 1986 el GSS viene midiendo la cantidad de personas que dice estar en una relación estable, así no estén casados o cohabitando. En los años ochenta, solo un 20 por ciento de la población declaraba no tener relación alguna. Pero a partir del 2010 esa cifra comenzó a crecer años tras años hasta llega al 30 por ciento que se marcó en 2021.



En otras palabras, además de tener menos sexo, los estadounidenses cada vez viven más solos y le sacan el cuerpo al matrimonio o la cohabitación.



Pero con esa realidad también ha surgido otra que parece estar atada. Desde el año 2000 la tasa de divorcios en el país ha venido cayendo. De hecho, la del 2021 es la más baja en dos décadas (2.7 divorcios por 1000 uniones).



Lo que el informe sugiere es que si bien hay menos matrimonios que hace 20 años los que hay ahora son más duraderos pues las personas escogen con más cuidado a sus parejas sentimentales y se casan cuando ya tienen un alto nivel educativo y estabilidad económica.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

