Dos senadores de Estados Unidos influyentes en la política sobre América Latina, el demócrata Bob Mendéndez y el republicano Marco Rubio, arremetieron este martes contra el anuncio del Gobierno de Joe Biden de relajar algunas sanciones contra Venezuela, un día después de hacer lo mismo con Cuba.



(Le podría interesar: Estados Unidos flexibiliza algunas sanciones económicas contra Venezuela)

"Si estamos promoviendo en Ucrania el respeto a la ley internacional, la democracia y los derechos humanos, no podemos mandar otro mensaje en nuestro hemisferio", lamentó en una rueda de prensa telemática Menendéz, presidente del Comité de Exteriores del Senado.



(Le podría interesar: Las razones de Biden para el alivio de restricciones sobre Cuba y Venezuela)



Mientras, Rubio, miembro republicano de mayor rango en el Subcomité del Senado dedicado a Latinoamérica, denunció en un comunicado que la política exterior de Biden "se basa en apaciguar y dar concesiones a dictadores".



El Gobierno de Biden anunció este martes que levantará algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal Pdvsa, para tratar de reactivar el diálogo entre el Gobierno de Maduro y la oposición en México.



Un anuncio que llega un día después de que Biden restableciera los vuelos a Cuba fuera de La Habana y suprimiera el límite en el envío de remesas, algo que también criticaron ambos senadores.



"Nada debe hacerse antes de que el régimen (de Maduro) abra la vía al acceso humanitario y regrese a las negociaciones en Ciudad de México. No debe haber premios antes", criticó Menéndez, de origen cubano y del mismo partido que Biden.



Además, deseó que el gesto hacia Caracas y La Habana no altere la postura de la Casa Blanca de dejar a Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera de la Cumbre de las Américas de junio próximo en Los Ángeles.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pronuncia un discurso durante el acto de inicio del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas (Venezuela). (Archivo) Foto: EFE/ RAYNER PEÑA R

Biden está fortaleciendo a regímenes ilegítimos y corruptos en nuestro hemisferio FACEBOOK

TWITTER

El senador advirtió que si se los invitara "ya no sería una cumbre de democracias", y criticó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por presionar para

que no se excluya a esos países.



"Si México quiere unirse a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, tiene derecho a hacer eso, pero tiene que ser juzgado por ese alineamiento", dijo Menéndez.



Por su parte, Rubio, también de origen cubano, lamentó que "ayer fue el régimen opresor cubano y hoy es el régimen criminal de Maduro en Venezuela" al que se le relajan las sanciones.



"En pocas palabras, el presidente Biden está fortaleciendo a regímenes ilegítimos y corruptos en nuestro hemisferio que activamente socavan la seguridad nacional de EE.UU.", opinó.



Asimismo, el republicano hizo un llamamiento a prohibir la importación de crudo de Venezuela e impedir que "los simpatizantes marxistas de la Administración Biden dirijan la política exterior de EE.UU.".





REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

Más noticias del mundo:

-¿Por qué Ecuador vendería uno de sus aviones presidenciales a Colombia?

-España estudia ley para conceder permisos en casos de alto dolor menstrual

-China confirma su primer caso de la BA.2.12.1 de ómicron, más contagiosa