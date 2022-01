Los principales líderes del Senado de Estados Unidos dijeron el domingo que están cerca de llegar a un acuerdo bipartidista sobre un proyecto de ley de sanciones que "aplastaría" la economía de Rusia si envía tropas a Ucrania.



El senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, señaló que es crucial que Estados Unidos envíe un mensaje claro al presidente ruso, Vladimir Putin, de que cualquier agresión de este tipo sería inaceptable.

"Putin no se detendrá con Ucrania", afirmó en CNN, y agregó que el proyecto de ley está casi listo. Los comentarios ocurren cuando Gran Bretaña está terminando de establecer su propia batería de sanciones, que según su ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, no dejará a Rusia "ningún lugar donde esconderse".



Los esfuerzos diplomáticos para resolver la crisis han continuado, mientras unos 100.000 soldados rusos se concentran en la frontera con Ucrania.



Menéndez se presentó junto con el republicano de mayor rango en el comité de Relaciones Exteriores, el senador James Risch, en una aparente señal de férrea determinación conjunta.



Risch explicó que una coalición bipartidista de senadores ha estado trabajando "las 24 horas del día" para completar un proyecto de ley de sanciones que podría persuadir a Putin de que una invasión tendría costos demasiado altos.



"Va a ser extremadamente doloroso", expuso Risch. "Esto no es lo mismo que Crimea", cuando las tropas rusas invadieron y anexaron la península ucraniana en 2014, agregó. "Hay una oposición sustancialmente mayor en todo el mundo".



Advirtió que nadie debería tomar la amenaza de las sanciones a la ligera, al tiempo que admitió que debido a la fuerte participación de Rusia en el sector energético, una invasión a Ucrania finalmente "tendría un efecto devastador en la economía de todo el mundo en lo que respecta al precio de la gasolina".



El domingo, mientras continuaban las conversaciones destinadas a desactivar la crisis en varias capitales, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas enfatizó que aún es posible una solución diplomática.



En conversaciones con todas las partes "hemos dejado en claro que estamos preparados para abordar nuestras preocupaciones, las preocupaciones de Ucrania y las preocupaciones de Rusia en la mesa diplomática", dijo la embajadora Linda Thomas-Greenfield. "Pero no se puede hacer esto en el campo de batalla".



AFP