Senadores de EE. UU. le piden a Biden sólido respaldo para Colombia

Un grupo bipartidista de senadores de EE. UU. compuesto por siete demócratas y seis republicanos de alto rango le escribieron una carta esta semana al presidente Joe Biden en la que le piden demostrar, con acciones, el inquebrantable respaldo de Washington frente un aliado al que consideran el más sólido en América Latina y el Caribe.



La carta está firmada por los senadores demócratas Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; Tim Kaine, ex candidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton; Cory Booker, ex candidato a la nominación demócrata a la presidencia; Chris Van Hollen, Kirsten Gillibrand, Ben Cardin y Ben Ray Luján.



Así mismo, por los republicanos Marco Rubio -candidato a la nominación republicana-, Roger Wicker, John Hoeven y Rob Portman (R-Ohio).



Parte de este mismo grupo de senadores llegaron a Colombia en la noche de este miércoles.



En la carta los legisladores dicen estar preocupados por la situación actual del país ya que enfrenta "una combinación de desafíos sin precedentes" que emanan de la crisis económica exacerbada por la pandemia del covid-19 y la migración de venezolanos al país, entre otras cosas.



“Le urgimos ampliar los esfuerzos de acercamiento a nuestro aliado democrático a medida que el gobierno colombiano busca avanzar la protección del estado del derecho y los derechos humanos de todos los colombianos, al mismo tiempo que también hace esfuerzos para aliviar los impactos sociales y económicos de la pandemia del covid-19 y el legado de la guerra civil más larga de las Américas”, dicen los senadores.



En la misiva los senadores insisten en que la sociedad con Colombia y la seguridad de sus ciudadanos deben trascender afiliaciones partidistas y filosofías políticas en EE.UU. "Nuestra relación -afirman- está basada en que compartimos valores democráticos y el interés de promover la paz y estabilidad en Colombia, sus vecinos y la región".



Este último comentario de los senadores parece en alusión al enfriamiento que sufrió la relación bilateral luego que políticos colombianos interfirieran en la campaña presidencial de EE. UU. para favorecer a Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: SAMUEL CORUM / EFE



En la carta, los senadores se refieren al estallido de las protestas sociales y piden a las partes continuar el diálogo y establecer mecanismos para resolver sus causas. Así mismo dicen estar preocupados por incidentes de violencia contra los manifestantes y destacan el compromiso del estado por investigar las denuncias.



Y dejan claro, también, que respaldan el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que esta semana publicó un reporte con recomendaciones tras su visita al país del pasado 8 de junio para evaluar la situación de DD.HH. en el contexto de las marchas.



Así mismo los legisladores de ambos partidos ofrecen su firme respaldo a los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016 y su plena implementación.

"Como usted bien sabe, el camino hacia una paz duradera es largo e incierto – un acuerdo por sí solo no puede ser exitoso sin el compromiso a su plena implementación por todas las partes involucradas. Queda claro que el apoyo genuino al proceso de paz por todos los partícipes es el mejor camino para asegurar que Colombia no recaiga en conflicto y pueda enfrentar con más éxito el narcotráfico. Con este fin, expresamos nuestro compromiso sostenido en apoyo a los esfuerzos de Colombia para forjar una paz duradera” afirman en la carta.



La misiva concluye con un pedido a Biden para que ordene, tanto al departamento de Estado como a USAID, dar alta prioridad a la asistencia a Colombia.



"En el 2020 usted (Biden) dijo que Colombia era la piedra angular de la política de EE. UU. hacia América Latina (en una entrevista con este diario). Nosotros coincidimos y por eso le pedimos atención de alto nivel para esta delicada situación", dicen los senadores para finalizar.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

