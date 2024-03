Selena Quintanilla: ¿cómo se vería en 2024, según la inteligencia artificial?

elena Quintanilla ha sido una de las cantantes mexicoamericanas más queridas y destacadas de los últimos años; sin embargo, su trágica muerte cuartó una carrera y su vida en su máximo esplendor, por lo que sus seguidores siguen preguntándose cómo se vería actualmente la cantante y la inteligencia artificial ha dado una respuesta. más queridas y destacadas de los últimos años; sin embargo, su trágica muerte cuartó una carrera y su vida en su máximo esplendor, por lo que sus seguidores siguen preguntándose cómo se vería actualmente la cantante y la inteligencia artificial ha dado una respuesta.

Este año será el 29 aniversario luctuoso de la cantante de Amor Prohibido en manos de su colaboradora y amiga Yolanda Andrade, una fecha que no ha pasado desapercibida por sus fans, ya que la cantante sólo tenía 23 años al momento de su asesinato.

Así que a casi 30 años de su fallecimiento, comenzaron a circular en redes sociales una serie de fotos creadas con Inteligencia Artificial, las cuales nos dan una idea de cómo se vería la originaria de Texas a sus 52 años, si no le hubieran arrebatado la vida.

Reviven a Selena Quintanilla a través de la inteligencia artificial

qué programa fue el que generó estas imágenes de Selena Quintanilla, lo cierto es que la nostalgia y el anhelo por la vida y carrera se truncaron hace 29 años sigue presente en la memoria de sus seguidores. Aunque se desconoce, lo cierto es que la nostalgia y el anhelo por la vida y carrera se truncaron hace 29 años sigue presente en la memoria de sus seguidores.

Por supuesto, los comentarios no tardaron en aparecer ya que las fotos generaron controversia con palabras como: "Obvio que no conocen a Selena. Ella era muy moderna y jamás tendría un look tan anticuado" o "con las nuevas técnicas que hay en cirugías estéticas me gusta la del lado izquierdo".

¿Quién era Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971, Lake Jackson, Texas, Estados Unidos, su carrera fue impulsada desde pequeña por su padre y en poco tiempo logró romper paradigmas al destacar en un género que hasta es momento era exclusivo de los hombre, Selena Quintanilla, además de cantante, fue compositora, productora y diseñadora de modas.

La intérprete de Como la flor murió a causa de los disparos que Yolanda Andrade accionó el 31 de marzo de 1995 en Corpus Christi, Texas.