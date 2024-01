Se retoma este lunes juicio contra Trump por difamación de la escritora E. Jean Carroll

El juicio por difamación contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) se retomará mañana lunes, a la espera de que el republicano suba al estrado, al tiempo que sigue con su campaña política para ganar las primarias.



(Lea además: ¿Por qué si Donald Trump es favorito, su regreso a la Casa Blanca no estaría asegurado?)



Los abogados de Trump indicaron que el magnate tiene previsto testificar, pero en otros casos el republicano ha cambiado de opinión en el último momento. En este juicio, Trump tendrá que responder a unas acusaciones de difamar a la escritora E. Jean Carroll cuando aseguró, en 2019, que no conocía a la escritora y que su confesión -hecha ese mismo año- de que el expresidente había abusado sexualmente de ella en la década de los noventa era falsa.

El juicio empezó el martes pasado con la selección de jurado y los argumentos de apertura de los abogados, una sesión que el juez Lewis Kaplan describió ante el jurado como un "tráiler" de la realidad que los equipos legales quieren vender.



El martes y el miércoles, Trump se sentó en el banquillo de los acusados vestido con su 'uniforme' -un traje negro y una corbata roja- y desde allí pudo escuchar el testimonio de Carroll.



Mientras la periodista respondía a las preguntas, el magnate no pudo evitar ir haciendo comentarios con sus abogados y al final del segundo día el juez le llamó la atención y le dijo que sería expulsado si no respetaba las normas.





(Lea además: La herramienta con la que puede saber los tiempos de espera en la frontera de EE. UU.)



Facebook Twitter Linkedin

E. Jean Carroll. Foto: EFE/EPA/JUSTIN LANE



A lo que el político respondió que le "encantaría" que eso pasase. Trump también ha dejado resonar sus comentarios en su red social, Truth Social, donde publicó que Kaplan es "una persona totalmente parcial y hostil" y que el sistema judicial de Nueva York está amañado.



Llegó a calificar a Kaplan de "juez asqueroso". Una indemnización de 10 millones El pasado mayo, un jurado ya condenó a Trump por abuso sexual y por difamación de la escritora a pagar un monto de 5 millones de dólares.



En este nuevo juicio, el jurado tendrá que decidir si Trump dañó la reputación de la escritora con sus declaraciones de 2019 y, de ser así, las sanciones económicas subsiguientes. Carroll pide 10 millones de dólares de compensación.



La cifra, con parecer abultada, se queda corta comparada con los 12,1 millones de dólares que podría costar a Carroll restaurar su buen nombre y credibilidad, según el testimonio de una experta contratada por el equipo legal de la escritora.



En las anteriores sesiones, el equipo legal de Carroll ha sostenido que tras los comentarios vertidos por el entonces presidente, la periodista perdió su credibilidad como columnista -durante años ha dado sus consejos a lectores en la revista Elle-, así como su versatilidad, ya que ahora los medios sólo la contactan para hablar sobre Trump.



Además, comenzó a ser acosada por los seguidores del republicano. Carroll señaló que el día que Trump negó las acusaciones recibió correos que la amenazaban de muerte, aunque los borró porque fue "su primer instinto", por lo que no ha podido aportar la prueba.



Por su parte, la defensa del expresidente sostiene que cuando Carroll decidió hacer público el acoso sexual de Trump su carrera y popularidad como columnista y escritora ya se había deteriorado y precisamente retomó el vuelo a raíz de sus acusaciones contra Trump, que le proporcionaron más seguidores y fama.



(Le puede interesar: ¿Cuántos locales de comida mexicana hay en Estados Unidos? Estudio revela la cantidad)



Y con respecto al acoso que ha recibido en las redes sociales, los abogados intentan demostrar que se dio por haber acusado de violación a Trump en primera instancia y no por su respuesta.



Para ello, se apoyan en la teoría de que Carroll recibió mensajes de este tipo en las cinco horas que pasaron entre la publicación de las declaraciones de la escritora y la respuesta del entonces presidente.



Además, la abogada de Trump, Alina Habba, solicitó a Kaplan la anulación del juicio después de que Carroll admitiera haber borrado mensajes amenazantes entre 2019 y 2023, información que podría ser clave para que se decida la indemnización por daños y perjuicios.



No obstante, Kaplan rechazó la moción y pidió al jurado que ignorara esta petición. Una campaña política en el juzgado El día antes de que se iniciase el juicio, Trump se hizo con su primera victoria preelectoral, tras arrasar con más del 50 % de los votos en los caucus de Iowa, y durante la semana viajó de Nueva York a New Hampshire para asistir a mítines políticos.



Las primarias presidenciales de New Hampshire de 2024 se llevarán a cabo el martes 23 de enero y la fecha podría coincidir con el día de la declaración de Trump.

EFE