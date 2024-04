Se registra sismo en Nueva York hoy: ¿cuáles son los daños?

Nueva York se sorprendió con la aparición de un sismo de magnitud 4.8, de acuerdo con lo que informaron las autoridades. Además de la Gran Manzana, zonas de Connecticut y Nueva Jersey, donde se habría originado, también se vieron afectadas. Hasta el momento, no se informaron daños ni heridos de gravedad por el hecho. Este viernes por la mañana,, de acuerdo con lo que informaron las autoridades. Además de la Gran Manzana,. Hasta el momento, no se informaron daños ni heridos de gravedad por el hecho.

El fenómeno natural ocurrió a las 10:23 A. M., según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) que fueron reproducidos por The New York Post. Mientras todavía se realiza una evaluación de las consecuencias que trajo el sismo, el alcalde Eric Adams aseguró que fue informado de la situación y que no se reportaron daños de gravedad en la ciudad.

la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, comunicó que a lo largo del día se darán actualizaciones sobre las consecuencias sobre el suceso, según reportó The New York Times. La preocupación se desató a partir de lo llamativo de este hecho, ya que la zona no suele experimentar actividad sísmica de esta magnitud . Más allá de la primera declaración que brindó el alcalde Adams,sobre las consecuencias sobre el suceso, según reportó

En esa misma línea, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) dio a conocer que no se registraron daños en primera instancia y que actualmente se llevan a cabo evaluaciones en profundidad para determinar el estado del servicio. Algo similar ocurre con el aeropuerto John F. Kennedy, que realizó un paro en tierra para inspeccionar cuáles fueron las consecuencias del sismo en las pistas.

El sismo se habría generado en Nueva Jersey, según los primeros datos del USGS. Foto:USGS Compartir

Al igual que Nueva York, Nueva Jersey se mantiene alerta a reportes sobre el sismo

Mientras los distintos servicios y sitios del estado evalúan cuáles fueron los efectos del sismo en sus estructuras y funcionamientos, el gobernador Phil Murphy activó el centro de operaciones de emergencia de Nueva Jersey. Aunque el panorama inicial es positivo, recién con el correr de las horas se conocerán detalles sobre los daños ocasionados por el temblor.