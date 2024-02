Se mudó de Venezuela a EE. UU., pero regresó porque esto le pareció 'mejor' en Latam

Millones de personas desean conseguir el famoso sueño americano. La posibilidad de ganar en dólares y tener una mejor calidad de vida en Estados Unidos atrae a muchos quienes deciden dejar atrás su país de origen y mudarse a la nación norteamericana. Pero la realidad es que esto no es para todos, y una venezolana compartió en TikTok cuáles fueron las razones por las cuales decidió volver a su país tras haber probado suerte en EE. UU.

Aunque precisamente Venezuela es uno de los países de los que más inmigrantes salen hacia EE. UU., debido principalmente a sus condiciones políticas y económicas, hay casos en que sucede exactamente lo contrario. Andría Viloria, que nació en Maracaibo, ahora cuenta con una exitosa carrera como cosmetóloga, y en un video a través de la red social TikTok pidió normalizar que los venezolanos se quieran regresar del país norteamericano.

Desde su cuenta @cuidartesamarte, la mujer contó su historia. Dijo que se fue a vivir a Estados Unidos cuando tenía 18 años, pero únicamente pasó seis meses en el país y decidió volver a Latinoamérica, decisión de la que no se arrepiente. "Gracias al choque cultural, que fue lo que me hizo devolverme, hoy en día soy lo que soy. Hoy en día soy cosmetóloga, tengo mi propia línea de productos de cuidado de la piel, tengo mi propia línea de ropa deportiva, soy contadora, soy coach health, y todo eso lo pude lograr sin irme del país", dijo.

En esa misma línea, explicó que la razón para volver fue debido al choque cultural que es muy común entre los inmigrantes, pero que muchas personas ni siquiera saben que están padeciendo y se manifiesta porque no pueden soportar vivir en una cultura que no les pertenece.

Si bien dijo que es posible superar la situación y salir de la zona de confort, no es para todos y ella ya se había dado cuenta de que no se sentía cómoda si salía de su comunidad. Esto notó marcadamente cuando fue a Boston a estudiar inglés. En ese entonces, no podía escuchar la voz de sus padres por teléfono porque se sentía muy ansiosa. La segunda vez le sucedió en Orlando y la última vez en un viaje de cuatro días durante el que nunca se sintió en casa.

En todas las situaciones sufrió ansiedad y depresión por lo que pide entender que no el futuro de todos está en Estados Unidos, que también hay futuro en Venezuela y que pueden emprender quienes tienen el deseo de hacerlo. "Yo emprendí con diecinueve años y gracias a Dios me ha ido súper bien y cada vez me reinvento porque de eso también se trata la vida". No obstante, también se dijo agradecida por la posibilidad de haber vivido en otro país, porque forma parte de su historia y de lo que es hoy en día.

¿Qué es el choque cultural y cómo impacta a quienes se mudan a Estados Unidos?

De acuerdo con el sitio de salud mental para niños, TeensHealth, el choque cultural no es algo que deba tomarse a la ligera, pues si bien no es un término médico ni una enfermedad, describe sentimientos de confusión y nerviosismo que una persona padece después de dejar la comunidad en la que vive para ir a una diferente.

Las personas que se enfrentan al choque cultural muestran resistencia a estar con otros que son diferentes. Tristeza, soledad, ansiedad, dificultad para concentrarse, exclusión, frustración y nostalgia profunda, son algunos de los síntomas que pueden llevar a padecimientos más graves como depresión.