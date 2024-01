Se mudó de Texas a otro país y listó las razones por las que no se arrepiente

Existen infinidad de casos en el mundo de personas que buscan vivir en Estados Unidos, pero también las hay quienes deciden mudarse del país americano a otras partes, tal es el caso de Ilana Buhl, quien se mudó a Copenhagen y a través de sus redes sociales comparte cómo es su nueva vida desde Dinamarca.

Para Ilana Buhl, maestra de 30 años de edad, estos son algunos de los motivos que le dio a CNBC por los que definitivamente no planea regresar a Estados Unidos.

Razones por las que es mejor vivir en Dinamarca que en Estados Unidos

1. Cultura laboral



“Cuando era maestra de escuela primaria en Texas, trabajaba fácilmente cerca de 55 o 60 horas a la semana, a pesar de que me contratan por 45 horas”, dijo. Ese panorama cambió al mudarse: “En Dinamarca, la semana laboral estándar es de 37 horas. Los profesores trabajan un poco más a la semana para compensar el abundante tiempo libre durante el verano y las vacaciones escolares, pero la mayoría de los daneses trabajan estrictamente las horas por las que les pagan.

2. Un buen seguro médico



“Pasé por un embarazo y un parto aquí y he tenido algunos problemas de salud a lo largo de los años. Pero como el sistema de salud aquí se paga principalmente con los impuestos, nunca he tenido que preocuparme por el costo de la atención médica.

Me da mucha tranquilidad poder salir del hospital o del consultorio médico sin completar un solo papeleo ni tener que preocuparme por tarifas adicionales”, declaró.

Facebook Twitter Linkedin

Aquí ha encontrado una vida con más ventajas que en Estados Unidos Foto: Especial

3. La seguridad



La mujer aseguró también que ahora tiene una vida más tranquila en cuestión de las preocupaciones por la seguridad: “Cuando vivía en Texas, en Estados Unidos, a menudo me preocupaba la violencia armada, especialmente como profesora. Nunca olvidaré los simulacros de encierro, en los que les aseguraba a mis alumnos de jardín de infantes que era solo para practicar y que en realidad estábamos seguros en la escuela, mientras yo mismo lo dudaba. En Dinamarca mi miedo ha desaparecido más o menos. La violencia armada esencialmente no es un problema y me siento mucho más segura como mujer aquí”.

4. Los impuestos



Si bien, en Texas pagaba menos dinero de impuestos, señala que está feliz de tener una tarifa más alta en Dinamarca, ya que recibe todo tipo de beneficios, desde atención médica pública de alta calidad, vecindarios e infraestructura bien mantenidos, guardería subsidiada para su hijo y una burocracia funcional y eficiente.

Cosas que extraña un estadounidense al mudarse de país

Sin embargo, aunque se declara feliz en su nuevo hogar en Copenhagen, también admite que hay cosas que extraña de Estados Unidos, como las tiendas de comestibles con una amplia variedad, poder hablar en su idioma natal (inglés), las compras en línea y no tener que hacer la conversión de moneda en su cabeza cada que quiere hacer un pago.