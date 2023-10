Se mudó de Estados Unidos a Medio Oriente y, a pesar de todo, “se siente más segura”

Kylee Nelson es una enfermera de Estados Unidos que viaja por el mundo y trabaja en cualquier país en donde sus servicios sean necesarios. Esto la llevó a vender sus pertenencias y mudarse a Riad, Arabia Saudita, en 2022. A pesar de que su familia y amigos estaban preocupados por su seguridad, ella comparte que nunca se sintió en peligro en el país árabe.

“Una idea equivocada es que viajar aquí es peligroso. A menudo se dice que no es seguro para las mujeres. Nunca sentí que mi vida corriera peligro, ni siquiera cuando viajaba sola por Oriente Medio”, narra la especialista en cuidados intensivos en su relato para Insider. Kylee vivió en Riad durante cuatro meses, durante los cuales experimentó la vida en la ciudad.

“Como mujer occidental, me trataron con mucho respeto. A veces casi me sentía mimada, sobre todo porque los lugareños siempre intentaban asegurarse de que disfrutara de mi estancia en su país”, explica la enfermera, quien aprovechó su estancia en el Reino de Arabia Saudí para viajar a otros países de Oriente Medio, como Bahréin y Jordania. “Realmente nunca sentí que estuviera en peligro, ni siquiera cuando viajé sola”, afirma.

Incluso en la vida cotidiana, se sentía protegida por los extraños. “​​Recuerdo que siempre que esperaba a que me recogiera un Uber, un hombre aguardaba para asegurarse de que subía al coche sana y salva. Y cuando salía a comer, recibía las sonrisas y los saludos más cordiales. A veces, los hombres también pagaban amablemente mis comidas. Si necesitaba algo, las personas locales se desvivían por ayudarme”, afirma la enfermera de Nebraska, quien también cuenta sus experiencias de viaje a través del blog Passports and preemies.

Arabia Saudita "se rige por una cultura machista"



Aunque su estancia en Riad fue mucho más agradable de lo que pensaba, Kylee Nelson también experimentó el lado negativo de su cultura. “Al final, descubrí que Arabia Saudí es un mundo de hombres, más que cualquier otro lugar al que haya viajado. Aunque las cosas han mejorado mucho con los años, sigue habiendo disparidad de oportunidades entre hombres y mujeres”, cuenta la enfermera.

"Tuve encuentros que me recordaron que las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres. Una vez un hombre me denunció por hacer ejercicio en el gimnasio. En otra ocasión, un hombre se coló delante de mí en la recepción de un hotel y empezó a discutir cuando le dije que eso no estaba bien", recuerda la viajera.

Aun así, agradece estar hoy allí y haber podido disfrutar de los placeres de ese país: "Estoy agradecida por haber conocido la cultura de Arabia Saudí. Es realmente única, rica en historia y diferente a cualquier otro país que haya visitado. Aunque no volvería a Arabia Saudí para trabajar, nunca me sentí insegura viajando sola. Tuve muchas más experiencias positivas que negativas, y recomiendo a todos los viajeros, incluso a las mujeres que viajan solas, que visiten el país al menos una vez", reflexiona la joven de 34 años, quien ha viajado y trabajado en lugares como Bélgica, Macedonia, Francia, Portugal y distintas ciudades de Estados Unidos.