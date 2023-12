Se mudó a Florida para intentar darles mejor vida a sus hijos y lo logró gracias a esto

Inviernos de nueve meses, escasa luz del sol y hasta -60 grados Fahrenheit de temperatura. Esa era la vida de Samantha Martinez y su familia en Alaska. En un artículo de Business Insider, la estadounidense de 30 años y madre de cuatro hijos, contó qué los motivó a dejar el estado para instalarse en Florida.

Sobre su rutina en el centro de Alaska, Martinez contó que algunos días hacía tanto frío que incluso los niños tenían que quedarse en casa porque la escuela cerraba. Ella apreciaba el color de cielo, la nieve, y la tranquilidad y perfección del paisaje, pero supo valorarlo recién cuando se convirtió en adulta. Por eso, se dio cuenta de que sus hijos no podrían disfrutar de su infancia en un contexto de ese tipo.

Cuando recordaba su infancia y sus años como adolescente, Samantha pensaba en lo único que podían hacer además de usar la máquina quitanieves, y no era exactamente lo que deseaba para sus pequeños.

Es que en los días fríos y difíciles de Alaska, ella y sus amigos se refugiaban en las drogas, el alcohol, las fiestas, el sexo y en causar problemas. “No había parques de diversiones, entretenimiento para niños u otras actividades bajo techo”, manifestó en el artículo.

Alaska se caracteriza por sus grandes paisajes, pero también por su clima helado Foto: iStock

“Me di cuenta de que quería que mis hijos tuvieran mayores oportunidades”, reflexionó. Asimismo, admitió que hace años que se quería ir de Alaska, hasta que llegó el momento perfecto: su marido no encontraba trabajo y no quería un futuro de malos hábitos para sus niños.

La mudanza hacia Florida no fue sencilla

Primero, la familia eligió Washington como destino. Su vida en el estado monumental duró siete años. Si bien la joven admite que al principio le costó, fue una buena decisión. No obstante, se le hizo difícil estar lejos de sus seres queridos y no contar con ayuda. De hecho, muchas veces se plantearon con su esposo volver a Alaska.

Cuando se cansaron del frío y el clima húmedo de Washington, Florida se convirtió en el lugar perfecto, porque allí se habían mudado su mamá y algunos de sus hermanos.

“Durante los primeros dos meses, vivimos con mi hermana y otros miembros de la familia. Éramos 19 personas en una casa de 185 metros cuadrados”, recordó Samantha.

Finalmente, ella y sus hijos consiguieron su propio hogar en un área para adultos mayores llamada The Villages y ahora aprecian los grandes beneficios que tiene estar en Florida. “Amamos el sol, los parques, los lagos, el calor y la cercanía con la playa. Nunca no es momento de salir, excepto durante la temporada de huracanes”, destacó.

Con su nueva vida, la mujer se siente tranquila de que sus hijos crecerán en un ambiente seguro y sano, no como se imaginó que lo harían en Alaska.