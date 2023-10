Se mudó a Canadá y una acción típica latina causó que llamaran a los bomberos

Mudarse a otro país no siempre es una decisión fácil, pues aunque se busque una mejor calidad de vida hay cuestiones que se extrañan del lugar en que se nació. Y justamente por querer recordar sus raíces latinas, un mexicano terminó evacuando su edificio y alertando a los bomberos en Canadá.

A través de TikTok las personas no solo comparten rutinas graciosas, bailes o consejos, muchos cuentan un poco de su día a día y hay algunos que por las cómicas situaciones que viven terminan haciéndose virales.

El mexicano que alertó a los bomberos por cocinar en Canadá



En la cuenta de TikTok @angelozubi15, perteneciente a Ángelo Zúñiga, compartió un video en el que contó cómo los bomberos fueron a su edificio luego de que intentara cocinar una salsa roja.

En el video se puede leer “Mi tercer semana en Canadá y en mi primer intento haciendo salsita roja la alarma no soportó. Viva México”. Hasta ahora el clip tiene más de 558.000 reproducciones y más de 1.000 comentarios, muchos divertidos con la situación y hasta dándole consejos para evitar ese tipo de problemas, como desconectar la alarma mientras se cocina o poner un ventilador. Algunos más compartieron que en otros países les ha sucedido algo similar, como en Alemania, Irlanda y Estados Unidos.

El mexicano no expresó muchos más detalles de qué fue lo que sucedió, solo escribió: “Cocinando una inofensiva salsita roja y se evacuó todo mi edificio, estos chiles son bravos. El bombero me dijo: ´There is a loooot of food in there´ (hay muchísima comida ahí)”.

Otros incidentes con latinos en Canadá

Claro que no ha sido el único que ha pasado por ese tipo de situaciones. En 2022 la cuenta de TikTok @esmirna.quiroz compartió que cuando se fue a vivir a Canadá extrañaba la comida de su país y decidió hacer una famosa carnita asada en el balcón de su casa, tal como lo hacen en Sonora, México, pero cuando los vecinos vieron todo el humo decidieron llamar a los bomberos.

En ese video varios usuarios comentaron que prefieren avisar a sus vecinos cuando van a cocinar para que no se asusten. Quizá es lo que debería aplicar el mexicano que quiso hacer salsa en Canadá.