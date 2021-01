Se inician las audiencias de confirmación para la cartera de Joe Biden

El Senado de Estados Unidos dio inicio este martes a las audiencias de confirmación de cinco funcionarios claves para la entrante administración del presidente electo Joe Biden.



Entre los nominados por el exvicepresidente de Barack Obama que asistieron a la Cámara alta estaban los designados para secretarios de Estado, Defensa, Tesoro, Seguridad Interior y la directora de Inteligencia Nacional. Los escogidos para estas carteras explicaron ante los miembros del Legislativo cuáles serán las prioridades para el próximo gobierno.



En primer lugar, el secretario de Estado designado por el futuro presidente, Antony Blinken, dijo este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que el presidente Donald Trump “tenía razón” al tener una “posición más dura frente a China”, y que seguirá la presión sobre Pekín.



“El principio básico era correcto”, aseguró a los senadores sobre la firmeza mostrada por el gobierno de Trump en este asunto. “Debemos enfrentar a China desde una posición de fortaleza, no de debilidad”, indicó. Sin embargo, acotó que esto implica “trabajar con los aliados en lugar de denigrarlos, participar y liderar las instituciones” internacionales en vez de abandonarlas.



Además, Blinken llamó este martes “brutal dictador” al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y dijo que apoyaba seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país sudamericano. También anunció que su gobierno seguirá considerando a Jerusalén como capital de Israel.



Por otro lado, el nominado para la cartera de Defensa, el exgeneral Lloyd Austin, dijo que trabajaría para acabar con el extremismo al interior del ejército de Estados Unidos, según reportó The Washington Post.



Entre tanto, Alejandro Mayorkas, nominado secretario de Seguridad Interior, aseguró que aplicará las leyes de asilo a los indocumentados. Durante la audiencia dijo a los legisladores que el nuevo gobierno de Joe Biden pretende revertir las medidas impuestas por la administración de Donald Trump para blindar la frontera con México.



En cuanto a Janet Yellen, designada para ser la próxima secretaria del Tesoro, pidió al Congreso un gran estímulo fiscal en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, a la vez que apuntó las “prácticas abusivas” de China en comercio y tecnología como uno de los principales retos económicos.



“Los economistas no siempre están de acuerdo, pero creo que hay un consenso ahora: sin una acción mayor, nos arriesgamos a una recesión más larga y dolorosa, y cicatrices a largo plazo en la economía más adelante”, señaló.



Finalmente, la nominada a directora nacional de Inteligencia dijo que a Estados Unidos aún le queda un largo camino para incoporarse al acuerdo nuclear con Irán. “El presidente electo ha indicado que si Irán vuelve a cumplir (con lo establecido en el acuerdo), él ordenará que nosotros también lo hagamos. Y creo que, francamente, queda un largo camino para eso”, afirmó Avril Haines.



Haines confirma así que los pasos que ha dado Irán para incumplir gradualmente sus compromisos bajo el pacto nuclear, del que Estados Unidos se retiró en 2018, complican los planes de Biden de reintegrar a su país a ese acuerdo multilateral.



