Se infiltró ilegalmente en EE.UU., pero lo descubrieron por un delito de su pasado

Un joven pensó que había logrado alcanzar el sueño americano al entrar de forma ilegal Estados Unidos, pero fue detenido por la Patrulla Fronteriza del país. Enseguida, los agentes descubrieron que era buscado en El Salvador, por lo que finalmente fue entregado a las autoridades de su país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) informó que El Paso deportó a Herson Bladimir Molina Linares, un nacional salvadoreño de 30 años.

Todo comenzó cuando lo identificaron y comenzaron a investigarlo. Allí descubrieron que era buscado en su país de origen, ya que se enfrentaba un caso de extorsión agravada. Al día siguiente, recibió una Notificación y Orden de Deportación Acelerada. Fue transferido a la custodia de ICE el 15 de noviembre y detenido en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero hasta su deportación el 15 de diciembre.

El Centro de Detención en El Paso tiene capacidad para 1.000 reclusos. Foto: Oficina del Sheriff Texas

Al respecto, el diario My Texas Daily publicó un mensaje de la directora de la oficina local de ERO El Paso, Mary De Anda-Ybarra: "La cooperación de ERO El Paso con autoridades extranjeras ha demostrado ser beneficiosa una y otra vez no sólo para garantizar que las personas peligrosas que intentan evadir la justicia sean expulsadas de nuestro país, sino también para hacer que nuestras comunidades sean más seguras", dijo. "Nuestro mensaje es este: Estados Unidos no es un refugio seguro para los fugitivos internacionales que buscan eludir la ley en su país de origen".

¿Cómo denunciar un acto ilícito en Estados Unidos?

El diario citado recordó que cualquier persona puede denunciar delitos y actividades sospechosas llamando al 866-347-2423 o mediante un formulario en línea del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.