Se incendia motor de avión que despegó de Miami: es de la aerolínea Atlas

En la madrugada de este 19 de enero se conoció el momento en el que un avión de carga de la aerolínea Atlas Air se incendió al despegar del Aeropuerto Internacional de Miami.



Según lo que se sabe, el vuelo tenía como finalidad aterrizar al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ubicado en Puerto Rico, según Airlive.

El hecho se presentó en la noche del pasado 18 de enero, después de que el avión despegara a las 10:32 p. m. ET y sufriera un mal funcionamiento en el motor, según el medio Boursorama.



En un video, publicado por NetsysmX, por medio de su cuenta de X, se puede observar como el vuelo 95 se incendia y comienza a echar chispas, teniendo que regresar de emergencia al aeropuerto.



Tras el hecho, se confirmó que la tripulación no sufrió afectaciones: "La tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresó sana y salva al Aeropuerto Internacional de Miami", según la compañía de aviación digital Flightaware.



Adicionalmente, el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade respondió con inmediatez al hecho, por lo que confirmó que no se reportaron personas lesionadas, de acuerdo con un comunicado a Reuters.

🇺🇲✈️Un avión de Atlas Air se incendia y salen chispas en pleno vuelo en #Miami #Florida EEUU.



Imágenes muestran chispas y llamas saliendo del vuelo 95 de #AtlasAir, un avión #Boeing747-8 durante la mitad del vuelo, después de que despegó del #AeropuertoInternacionaldeMiami… pic.twitter.com/57juJwvP8L — netsysmX (@netsysmx1) January 19, 2024

