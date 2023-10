Una mujer se fue de Estados Unidos y motiva a otros a seguir sus pasos: "Más barato"

Muchos sueñan con el momento en que puedan jubilarse y dejar de trabajar para disfrutar una nueva etapa más relajada. Sin embargo, tener una buena calidad de vida implica analizar bien las oportunidades y cuidar los ahorros. Así fue como una mujer de Texas decidió mudarse a Italia para hacer rendir el dinero de su jubilación.

Barbara Barto se encontró con un dilema a los 62 años, se quedó sin empleo, estaba recién divorciada y había perdido a su madre. No imaginó que su gusto por programas de televisión de viajes le mostraría un panorama nuevo que la llevó a mudarse a Italia.

Una vida más barata y cómoda en Italia

Aunque de acuerdo con la mujer nunca fue de aventurarse, compartió que como asidua espectadora del canal de televisión Home & Garden Television (HGTV), a menudo soñaba con hacer las maletas y mudarse a otro país, por lo que decidió tomar asesorías con una compañía que ayuda a las personas a comprar propiedades en Italia.

Una vez que hizo cuentas del dinero con el que contaba por su jubilación y su herencia, se dio cuenta de que podía vivir en Europa de una manera mucho más cómoda, pues todo resultaba más barato.

De acuerdo con CNN Travel, hace dos años Bárbara emprendió paso hacia Italia. Lo primero que hizo fue buscar una casa. Se decidió por una ubicada al este de Roma, un inmueble de tres habitaciones y dos hectáreas y media de terreno con unos 200 olivos, por el que pagó alrededor de 123.000 euros, lo que equivalía a US$123.000, según el tipo de cambio a finales de 2021.

La compañía que la asesoró la apoyó para convertirse en habitante de Italia a través de un visado de residencia electiva, un permiso de larga duración para personas que fijarán su residencia en el país. Aunque. para ello tuvo que tener un seguro médico y mostrar varios documentos con su información financiera para demostrar que tenía suficientes ingresos para vivir en el país europeo.

Barbara Barto se mudó a Italia en 2022 Foto: Instagram @barbara.barto1

En 2022 comenzó su nueva vida en Italia y está convencida de que con sus ingresos podrá tener una buena vida sin mayores preocupaciones, lo que en su opinión Texas no le hubiera permitido. No obstante, su cambio no ha sido del todo fácil pues, aunque señala que sus vecinos la han recibido muy bien, le ha costado acostumbrarse a ciertas características del país, desde su manera de manejar hasta el hecho de que los restaurantes no están abiertos todo el día, además de, por supuesto, la barrera del idioma. Aun así, se siente feliz de poder explorar fácilmente el país en tren y gastar mucho menos que en Estados Unidos.