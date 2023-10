Se encontró a Santa Fe Klan en un vuelo, le envió un regalo y así reaccionó el rapero

Cuando se tiene la suerte de encontrarse a uno de nuestros artistas favoritos fuera del escenario, hay que aprovechar la oportunidad para tomarse una foto y presumir a todos en redes sociales. Pero un fanático de Santa Fe Klan decidió no ir solo por la instantánea del recuerdo cuando se encontró con el rapero en un vuelo. Él le envió un regalo en pleno trayecto y grabó la reacción del artista.

A través de un video en TikTok el usuario Oscar Huerta, quien publica como @oscarhuerta61, decidió compartir que para llamar la atención del intérprete de Debo entender, le mandó una cerveza como obsequio, por medio de la sobrecargo. Lo que no esperaba es que el cantante le agradecería con un concierto privado.

Santa Fe Klan da adelanto de su nueva canción durante un vuelo

El rapero se encontraba sentado en los primeros asientos del avión, por lo que no fue posible ver o escuchar su reacción ante el regalo. Sin embargo, en el mismo clip quedó en evidencia que la acción del tiktoker sirvió para alertar a los demás pasajeros de que una figura del espectáculo se encontraba a bordo. De hecho, en la grabación se observa como algunos comienzan a voltear curiosos cuando la azafata señala al responsable del envío.

En la siguiente parte del video se vio que el rapero tomó el micrófono para dar anuncios en cabina y regalar un miniconcierto a los pasajeros. Pero algo que llamó la atención es que no interpretó alguno de sus éxitos, sino que optó por compartir parte de una nueva composición en la que está trabajando.

El audio no es de calidad, pero se puede escuchar: “Otra vez despierto en este triste hospital, veo con lágrimas como caen de mamá, dame la fuerza para poder encontrar la paz. Y mi papá buscando solución, juntando dinero para mi operación, es que no quiero despedirme y decirles adiós. De pronto cambió mi suerte, ahora mi vida es diferente, no sé si Dios me sanará o me llevará la muerte”.

El clip termina con la imagen del tiktoker al lado del rapero y la frase “Muy buen pedo el Angel”, nombre real de Santa Fe Klan. Dicho contenido cuenta con más de 361.000 me gusta y 1.500 comentarios de personas que quedaron sorprendidas por la buena suerte del viajero al encontrarse a una estrella en un vuelo comercial.