Por qué está disparado el crimen violento en Estados Unidos

El año 2020 pasará a la historia por muchas razones. La irrupción del Covid-19 y las más de 600.000 vidas de estadounidenses que se ha cobrado desde entonces es sin duda la principal. Además, está el traumático proceso electoral que concluyó con el triunfo de Joe Biden en los comicios de noviembre pasado.



Pero hay una mucho más oscura y que hoy día trasnocha a las autoridades en este país. Tras décadas en descenso, el crimen violento en EE.UU. se disparó a niveles no registrados desde el milenio pasado. Especialmente el de asesinatos, masacres y asaltos con armas de fuego.



De acuerdo con estadísticas preliminares del FBI -las definitivas se conocerán en un par de meses- a lo largo del año pasado se registraron por lo menos 20.000 homicidios en el país.



Un incremento del 25 por ciento comparado con el 2019. Se trata de un número (los 20.000 asesinatos ) al que no se llegaba desde los años 90 y el salto más grande en términos porcentuales desde la década de los 60.



El alza es aún más agudos si solo se toman en cuenta los datos en las principales ciudades del país.



Según un estudio hecho por el Consejo para la Justicia Criminal (CJC) los homicidios crecieron un 30 por ciento en 34 de los centros urbanos más importantes y que incluye a Nueva York, Chicago, y Los Ángeles, entre otros.



Jeff Asher, ex funcionario de la CIA y experto en política criminal, hizo un estudio paralelo en 57 ciudades y condados. En este el incremento de homicidios fue del 37 por ciento.



De acuerdo con las estadísticas del FBI, el 2020 también se presentaron alzas en otros frentes. Los tiroteos masivos o ¨mass shootings¨, donde al menos cuatro personas resultan heridas o muertas, creció en un 46 por ciento mientras los asaltos armados se incrementaron en un 8 por ciento y los asaltos agravados (con la intención de provocar daño físico) en un 6 por ciento.

Personas presentaron sus respetos este 23 de marzo de 2021 a las diez víctimas de un tiroteo masivo en una tienda llamada King Soopers en Boulder, Colorado. Foto: Jason Connolly. AFP



En general, la tasa de crimen violento en EE.UU. subió solo un 3 por ciento a nivel nacional. Pero eso cuando se facturaron otro tipo de crímenes (como el robo y la violación sexual) que decrecieron durante el año y matizaron el salto que se presentó en las tasas de homicidios y asaltos armados.



Lo grave es que la tendencia, al parecer, ha seguido en lo que va del 2021.



De acuerdo con Asher, durante los primeros tres meses de este año se han registrado nuevos incrementos en el número de homicidios y de mantenerse esta tendencia, el 2021 sería peor que el 2020.



Según el Departamento de Policía del sur del Bronx, uno de los barrios más violentos de Nueva York, los incidentes que involucraron armas de fuego crecieron un 73 por ciento el mes pasado comparado con el mismo período el año anterior.

Y solo el fin de semana anterior se registraron 10 tiroteos en 9 estados que dejaron 7 muertos y 45 heridos.



Aunque el crimen violento está disparado en todas las zonas del país, los incrementos más notables, por encima del 30 por ciento según el FBI, se vienen presentado en el centro este del país, un área que no tenía este tipo de antecedente hasta hace muy poco.



Las autoridades advierten que los niveles del 2020 y los que se vienen documentando en 2021 todavía no se comparan con otras épocas mucho más violentas.



Hasta 1994 hubo varios años en los que la tasa de homicidios alcanzó los 9 por 100.000 habitantes. Desde esa época en adelante los números comenzaron a caer hasta llegar a 4.5 por 100.000 habitantes en el 2014.

Desde entonces, la tasa se estabilizó en 5 por 100.000 habitantes. Hasta el año pasado cuando, de repente, pasó a estar por encima de 6.



¨Todavía, aún si se toman en cuenta los números actuales, estamos viviendo una época de relativa calma si se compara con otros períodos. Pero no hay duda que el súbito incremento del año pasado tomó a todo el mundo por sorpresa. Llevábamos más de 60 años sin que se presentará un salto de semejante magnitud¨, afirma John Roman, experto en justicia criminal de la Universidad de Chicago.

Expertos ven tres razones que explicarían alza



Las razones para semejante salto aún son materia de estudio. Pero los analistas ven desde ya tres factores que podrían estar influyendo en esta nueva oleada de crimen en Estados Unidos.



El primero es el Covid-19. De acuerdo con Patrick Sharkey, sociólogo de la Universidad de Princeton, no hay duda que el aislamiento social y las penurias económicas que trajo consigo la pandemia provocaron altos niveles de ansiedad que se tradujeron en más acciones violentas.



¨Lo que sabemos es que cuando la gente no tiene trabajo o los jóvenes no van al colegio tienen más tiempo libre y terminan haciendo conexiones sociales que no son las más adecuadas. Como ingresar en pandillas o involucrarse en robos y otro tipo de actividades ilegales¨, afirma Sharkey.



Además, muchos programas tanto del gobierno como de la sociedad civil que se dedican a prevenir el crimen violento a través de educación y otro tipo de iniciativas, tuvieron que ser canceladas durante buena parte del año como consecuencia de la pandemia. Ese vacío, dicen los expertos, también pudo contribuir.

El caso de George Floyd



El segundo factor puntual que más mencionan para explicar la subida es la oleada de protestas que se presentaron en el país tras el asesinato de Georg Floyd, un afroamericano que murió tras un enfrentamiento con la Policía en Minneapolis (Dereck Chauvin, el uniformado que lo mató. fue condenado en abril de este año).



Si bien los enfrentamientos en las manifestaciones causaron algunas muertes y muchos actos violentos, los analistas apuntan más a la fractura que eso creó entre sectores de la sociedad y la fuerza pública. Desconfianza que se tradujo en más personas resistiéndose a los arrestos o tomando la justicia en sus propias manos.

Manifestaciones por George Floyd. Foto: EFE

Y un tercer elemento que siempre está presente en la realidad estadounidense pero que se agudizó en el 2020: la tenencia legal de armas de fuego, protegida por la segunda enmienda de la Constitución.



Un país ya inundado con ellas vio niveles récord de ventas el año pasado, probablemente provocado por el temor y la incertidumbre que generaron el Covid, las protestas sociales y las disputadas elecciones presidenciales.



Según datos oficiales, durante el año se vendieron más de 23 millones de armas de fuego, un incremento del 65 por ciento si se compara con el 2019. Y estudio tras estudio viene demostrando que entre más armas hay en la sociedad más grande es el potencial de que sean usadas en crímenes y para zanjar disputas.

Las armas en Estados Unidos son de amplia promoción y venta. Foto: AFP

Un estudio reciente de la Universidad de Yale muestra, por ejemplo, que el incremento en la venta de armas que se presentó entre marzo y mayo del 2020 (los primeros meses de la pandemia) tuvo una correlación casi idéntica con el alza de asesinatos.



Lo más viable, dicen los expertos, es que sea una combinación de todos estos factores lo que disparó las tasas de homicidios y crímenes violentos en EE.UU. a lo largo del 2020 y comienzos del 2021.



Pero no saben, al menos todavía, si se trata de una anomalía que comenzará a esfumarse una vez desaparezcan sus causas (fin del aislamiento, reactivación de la economía, reanudación de clases presenciales etc.) o se trata de una tendencia que se sostendrá en el tiempo.

Incierto futuro

Y en este punto hay divisiones. Richard Rosenfeld, que participó en el estudio de la CJC, se inclina por la excepcionalidad del momento y cree que los números comenzarán a caer después del verano y se estabilizarán de allí en adelante.



Pero Roman, el experto de la universidad de Chicago, cree se trata de una alteración permanente. ¨El 2021 va ser un año malo y no soy optimista de que los números van a volver a los niveles del 2014 en el futuro cercano¨, afirma.



Eso, dice, por que si bien la pandemia parece en retirada, las armas ya están en las calles y tanto el clima político como las divisiones culturales siguen siendo explosivas en EE.UU.

Reunión de la familia de George Floyd en la Casa Blanca con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y la vicepresidenta Kamala Harris. Foto: Twitter de @POTUS



La administración de Joe Biden al parecer se inclina más hacia la segunda teoría -de que seguirá creciendo-.



Esta semana presentó un nueva estrategia anticrimen acompañada por una serie de órdenes ejecutivas con las que busca reducir el flujo en la venta ilegal de armas, aumentar el tamaño de la fuerza pública y las campañas de prevención.



Según los expertos, no obstante, las medias de Biden equivalen a paños de agua tibia que no alterarán la trayectoria actual.



¨Mientras el Congreso no apruebe una ley que vuelva universal la revisión de antecedentes, limite la venta de rifles de asalto y proveedores de alta capacidad, entre otras cosas, seguiremos viendo los números crecer. Hay un ciclo vicioso. Las armas que ya están en las calles están alimentando nuevos tiroteos y los nuevos tiroteos provocan más ventas de armas ¨, afirma Jerry Ratclife, otro profesor en justicia criminal de Temple University.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68

