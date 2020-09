La transexual anarquista que obtuvo nominación republicana a ‘sheriff’

Aria DiMezzo se autodenomina como transexual, anarquista y satanista. Su nombre ha sido por estos días destacado en la prensa de Estados Unidos debido a que ganó la nominación republica (el partido conservador en ese país) para disputar el cargo de ‘sheriff’ (el funcionario que mantiene el orden público en los condados de ese país) en Cheshire, New Hampshire.



Con el eslogan ‘F*** the Police’ (que en español sería ‘Jodan a la Policía’, una expresión usada en EE. UU. para desestimar a la Policía) DiMezzo consiguió más de 4.000 votos en la nominación del partido para competir en noviembre contra el sheriff demócrata, quien lleva más de cinco periodos en el cargo.

Pero, ¿cómo logró conseguir esa nominación en el partido más conservador de EE. UU.?



El diario Boston Globe, a propósito de esta historia, escribió: “DiMezzo, quien no pudo registrarse con su partido, se presentó como republicana. Lo hizo principalmente para ser una plaga, pero también se preguntaba si podría atraer a los votantes a una trampa que demostraría un punto sobre un problema con el sistema político de EE.

UU. Es decir, que la gente votaría ciegamente por cualquier candidato de su partido”.



“Me postulé sin oposición, pero si la gente estuviera prestando atención, debería haber obtenido 25 votos y perder ante otro candidato”, dice DiMezzo y según recuenta el Boston Globe.



Según escribió Aria DiMezzo en sus redes sociales y en su página web, su candidatura demostró que el electorado en Estados Unidos suele votar por los partidos sin detenerse a mirar y analizar quién está realmente detrás de la nominación.



“Mucha gente me dice que tengo que tomarme esto más en serio, pero si me lo hubiera tomado más en serio, seguro no hubiera ganado la nominación. Dejen las bromas a los profesionales”, agrega el Boston Globe citando a la nueva candidata republicana.

Cuando la noticia de que la nueva aspirante a sheriff de Cheshire quedó nominada, cientos de personas en el condado le empezaron a enviar insultos a través de sus redes sociales y aseguraron haber sido engañados. Incluso, su carro fue vandalizado y pintado con aerosoles, según compartió en su cuenta de Twitter.

Por ahora, Aria DiMezzo dijo que seguirá en firme con su candidatura, la cual se definirá en noviembre.



