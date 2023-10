Santa Fe Klan se sincera sobre su relación con Karely Ruiz: "Fue real"

Hace un par de meses, Santa Fe Klan y Karely Ruiz, estuvieron en la mira de miles de seguidores, luego de que el rapero lanzara su canción Sabes y se les relacionara a ambos sentimentalmente. Ahora, el cantante mexicano habló sobre esta situación.

Desde el inicio, este supuesto romance generó numerosas controversias, ya que muchos opinaban sobre si se trataba de una estrategia publicitaria o si realmente existía un interés amoroso entre ambos.

Recientemente, en una entrevista con El Escorpión Dorado, Ángel Jair Quezada Jasso, el nombre real de Santa Fe Klan, decidió contar la verdad detrás de esta relación y despejó todas las dudas que existieron en su momento. Al abordar el tema, el artista mexicano contestó muy a su estilo.

“Hicimos una rola, nada más. Sí, fue real, somos compas, pero hace mucho no le hablo. Anduvimos ahí haciendo unas rolas y todo ese rollo”, manifestó. Además, agregó que con la modelo tenía en común la fama, ya que ella entendía el éxito del que gozaba.

Por otra parte, también detalló que sus tiempos no eran compatibles. “Todo chido. Hace mucho no cotorreamos, pero todo chido. Siempre fue como una amistad chida y unas pláticas de esas chidas. Me entendía que yo soy artista y ella hace cosas y está chido, pero igual está en friega, anda de aquí para allá”, concluyó sobre el tema.

¿El nuevo amor de Santa Fe Klan?

Hace unas semanas, Santa Fe Klan, se dejó ver durante la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez contra Jermall Charlo en Las Vegas, Nevada, con una de sus bailarinas, identificada como Melisa Obregón.

Se sabe que la joven trabaja junto al rapero en todas sus presentaciones y videos musicales, por lo que los rumores de una supuesta relación ya se hicieron presentes. Sin embargo, por el momento, ni Melisa ni el intérprete de Debo entender han confirmado el supuesto noviazgo.