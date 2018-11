La niña que criticó el uso de armas y murió por una bala pérdida

En el 2016, Sandra Parks, una niña afroamericana y quien vivía en Milwaukee (Wisconsin, EE. UU.), escribió un ensayo sobre cómo era vivir en un tiempo de constantes tiroteos, tanto en su ciudad natal como en todo su país.



El texto lo tituló ‘Our truth’ (‘Nuestra verdad’) y en él habló del “estado de caos” en el que se estaba viviendo. Además, “pidió más empatía y menos negatividad, y enfatizó la importancia de obtener una educación para hacer del mundo un lugar mejor”, contó el The New York Times.

Con su escrito, Sandra ocupó el tercer puesto en el ‘Concurso anual de ensayos Martin Luther King Jr.’.



Paradójicamente, dos años después de su reconocimiento, la pequeña, de 13 años, murió a causa de una bala pérdida.

Rosa Parks, la joven que murió por una bala pérdida. Foto: Archivo particular

Los hechos

El pasado lunes, mientras veía televisión, Sandra fue impactada. La bala entró en su casa y le pegó en el pecho, después de que afuera de su hogar se registraron algunos disparos.



"Ella entró a la habitación en la que estaba mi madre y le dijo: 'Mamá, me han disparado'”, contó Tatiana Ingram, hermana de la menor, al canal local WISN.



"A mi bebé no le gustaba la violencia. Ella era mi ángel”, aseguró, por su parte, Bernice Parks, la madre de la niña, al diario The Milwaukee Journal Sentinel.



El alcalde de Milwaukee, Tom Barrett, le dijo a los medios de comunicación que la situación de Sandra le rompió el corazón: “Miro dónde estamos ahora como ciudad y me rompe el corazón estar aquí".

En lo que va de año, según The New York Times, siete estudiantes de escuelas públicas de Milwaukee fueron víctimas de homicidios, contando a Sandra. Foto: Reuters

Los culpables

“Isaac D. Barnes, de 26 años, y Untrell Oden, de 27 años, fueron capturados y acusados de homicidio imprudente en primer grado y otros cargos por la muerte de Sandra”, informó The New York Times.



El diario también dijo que ambos hombres tenían antecedentes penales por robo a mano armada.



Al momento de su captura, las autoridades encontraron una pistola y compararon los cartuchos que tenía con los que se encontraron afuera de la casa de Sandra: coincidieron.

Fragmentos de ‘Our truth’

Recién fue reconocida por su texto, Sandra dijo que había escrito sobre la violencia porque “no podemos permitir que las mentiras de la violencia, el racismo y los prejuicios sean nuestra verdad”.



Estos son algunos pedazos de su texto:



- "Somos los futuros líderes, pero si no tenemos una educación, no lograremos nada".



- “En la ciudad en la que resido (Milwaukee), oigo y veo muestras de caos casi a diario. Niños pequeños son víctimas de la violencia sin sentido de las pistolas”.



- "A veces, me siento y tengo que escapar de lo que veo y escucho todos los días. Cuando lo hago, llegó a la misma conclusión: estamos en un estado de caos".



