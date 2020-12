Él era Samuel Little, el asesino en serie que murió en EE. UU.

Fue catalogado por la Oficina Federal de Investigación (FBI) como “el mayor asesino de la historia de Estados Unidos” y murió el pasado 30 de diciembre a sus 80 años. Conozca su historia.

Samuel Little comenzó su larga lista de asesinatos en 1970. Sus víctimas eran, en su mayoría, mujeres pobres y sumidas en la drogadicción o el alcoholismo. La razón: estas víctimas eran invisibilizadas y sus casos no se resolvían. Esto le permitió a asesinar con impunidad durante más de 30 años.



(También le puede interesar: Los aterradores crímenes de uno de los primeros asesinos en serie).



La cadena de noticias internacional ‘BBC’ reportó que, en 2018, Little confesó 93 asesinatos, de los cuales 50 han sido confirmados. Nunca dio señales de estar arrepentido por haberlos cometido.

Samuel Little podría ser el peor asesino en serie de EE. UU. Foto: AFP

Solo hasta 2013 fue encarcelado por los asesinatos de tres mujeres, cometidos entre 1987 y 1989. Un año después, fue condenado a tres cadenas perpetuas por estos actos deplorables, condena que cumplía en Los Ángeles (Estados Unidos).



Beth Silverman, fiscal del caso, alegó en medio del juicio contra Little que “se las arreglaba una y otra vez” para salir de la cárcel, a pesar de haber acumulado múltiples cargos por secuestro, violación y robo a mano armada. Realizó estos crímenes durante cinco décadas.



(Puede leer: El acertijo en código que fue descifrado medio siglo después).

Autor de 93 asesinatos

Pero la sorpresa llegó para muchos cuando, en 2018, se realizaron pruebas de ADN que confirmaron que el hombre había estado implicado en la muerte de Denise Christie Brothers, asesinada en 1994 a sus 38 años. Este hecho se había presentado en el estado de Texas.



De acuerdo con ‘The Washington Post’, James Holland, detective del condado de Ector, decidió ganarse la confianza de Little para que confesara todos los asesinatos que había cometido.



(Además: Macabras historias de hijos que terminaron asesinando a sus padres).

Los escabrosos detalles que se dieron a conocer en los medios nacionales asombraron a más de un estadounidense: Little se aprovechaba de las adicciones de sus víctimas para atraparlas.



En una conversación con Michael Mongeluzzo, detective del condado Marion (Florida), el asesino aseguró: “Puedo entrar en mi mundo y hacer lo que quiero hacer”, haciendo referencia al mundo de las drogas.



“Da miedo la claridad que tiene sobre ciertas cosas después de todo este tiempo. Recuerda nombres y caras”, contó Mongeluzzo sobre Little al diario estadounidense ‘The New York Times’.

Hasta se reía al recordar los detalles FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: ¿Cómo funciona la mente criminal de los ‘lobos solitarios’?).

Escabrosos detalles

Uno de los casos más conocidos del asesino fue el de Melissa Thomas, de 24 años. El hombre la invitó a su carro para consumir drogas.



Crystal LeBlanc, detective del caso, narró a ‘BBC’ que, cuando iban a tener relaciones sexuales en el asiento trasero del vehículo, ella le preguntó en broma si era un asesino en serie.



“¿Por qué sigues tocándome el cuello? ¿Eres un asesino en serie?”, fueron sus palabras, según lo que dijo Little a LeBlanc. El confeso asesino se enojó y la mató. Su cadáver fue encontrado en estado de desnudez en 1996, en un cementerio de Opelousas (Luisiana).

(También puede leer: Estudio pondría fin al misterio de la identidad de Jack el Destripador).

Como este caso hay muchos: sus víctimas solo fueron identificadas hasta cuando él confesó al FBI que estuvo involucrado en sus muertes.



El Departamento de Prisiones de California informó el 30 de diciembre de 2020 de su fallecimiento. Por lo pronto, los medios de comunicación locales aún desconocen la causa del deceso.



Tendencias EL TIEMPO