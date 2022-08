Samantha Power, la designada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para asistir a la posesión de Gustavo Petro, habló en exclusiva con EL TIEMPO sobre qué espera Washington de la relación con el nuevo Gobierno de Colombia y los temas de la agenda bilateral en los que están interesados en avanzar.



(Vea también: ¿Quién es Samantha Power, la enviada por Biden para la posesión de Petro?)



Power, quien desempeña el cargo de administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), encabezó la comitiva que asistió a la Plaza de Bolívar durante la posesión.



(Le puede interesar: Samantha Power: 'Vamos a fortalecer relaciones entre nuestros países y pueblos')

“Esperamos que la relación, tal como ha venido siendo, continúe creciendo y solo se profundice más entre nuestros pueblos, a medida que enfrentamos desafíos compartidos”, dijo Power.



¿Cuál es el mensaje de Joe Biden para la nueva administración?

El mensaje del presidente Biden es de felicitaciones al pueblo colombiano por las históricas elecciones, y también por una exitosa transferencia pacífica del poder. Así que celebramos con Colombia ese logro histórico y queremos sentarnos y discutir de manera concreta cómo podemos avanzar juntos.



¿Qué expectativas tiene Washington con el gobierno de Gustavo Petro?

En la relación entre nuestros dos países, que datan desde hace 200 años, existen valores e intereses duraderos que nos unen independientemente de quién ocupe la Oficina Oval o la Casa de Nariño. Por lo tanto, esperamos que la relación, tal como ha venido siendo, continúe creciendo y solo se profundice más entre nuestros pueblos, pero también a medida que enfrentamos desafíos compartidos.



¿En qué temas de la agenda bilateral están interesados en avanzar?

Como Administradora de USAID, estoy particularmente interesada en hacer coincidir el trabajo que hemos venido realizado aquí desde la implementación de la paz. Pero también en la protección del medio ambiente y en la generación de empleos, particularmente en zonas que necesitan más desarrollo, algo que la nueva administración también pretende hacer. Eso está muy en línea con el enfoque de Estados Unido y creemos que hay grandes posibilidades de alinear nuestras agendas lejos de la capital, en zonas en vía de desarrollo donde el nuevo gobierno de Colombia tiene la intención de llegar con oportunidades económicas.

Esperamos que la relación, tal como ha venido siendo, continúe creciendo y solo se profundice más entre nuestros pueblos, a medida que enfrentamos desafíos compartidos FACEBOOK

TWITTER

¿Qué opina sobre una paz total con todos los grupos armados del país?

La nueva administración está asumiendo el mando, así que queremos sentarnos con el Gobierno para escuchar lo que tienen en mente. Hay mucho trabajo por hacer en la implementación del acuerdo de paz que ya existe, donde Estados Unidos ha brindado apoyo, como por ejemplo en al mecanismo de justicia transicional, donde se apoyan a las familias que se hacen parte de ese proceso. Nos interesa ver algunos capítulos de ese acuerdo de paz que hasta el momento no han sido implementados muy lejos, como el capítulo étnico, por ejemplo.



¿Y sobre el restablecimiento de las relaciones entre Bogotá y Caracas?

Déjeme decir primero que como Administradora de USAID he viajado a muchos lugares del mundo y he visto cómo viven refugiados y migrantes. Y lo que ha hecho Colombia durante años dándole la bienvenida a los migrantes venezolanos, y garantizándoles un estatuto temporal de protección, es el tipo de liderazgos que nosotros aplaudimos. Con respecto al panorama más amplio en lo que respecta a las condiciones dentro de Venezuela, por supuesto que todavía hay una crisis política y económica muy, muy grave.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), abraza a la vicepresidenta Francia Márquez (d) tras tomarle juramento durante la ceremonia de Investidura hoy, en la Plaza Bolívar de Bogotá (Colombia). Foto: EFE

“En la relación entre nuestros dos países, existen valores e intereses duraderos que nos unen independientemente de quién ocupe la Oficina Oval o la Casa de Nariño”. FACEBOOK

TWITTER

El mayor síntoma de esto es que hay muchos venezolanos que sienten que tienen que vivir en Colombia y abandonar el país en el que crecieron. La dictadura de Maduro es opresiva con los líderes de oposición, los periodistas y los ciudadanos. Nosotros reconocemos a Juan Guaidó y respaldamos las negociaciones que se adelantan. Esperamos que ese proceso se pueda acelerar porque solo hay una forma de salir de la crisis política y económica que vive Venezuela y es a través de las elecciones libres y justas. Lo que haga un gobierno soberano sobre cómo maneje sus intereses regionales es su elección, pero creo que es importante respaldar el proceso político para unas comicios libres y justos.



¿Qué opina de que el Gobierno Petro no quiera la aspersión aérea en cultivos ilícitos?

Creo que uno de los aspectos más importantes del diálogo que hemos comenzado en la transición, y del que habrá más detalles a partir de este 8 de agosto, es cómo vemos nosotros una estrategia integral en la lucha contra las drogas. Uno de los puntos críticos de la estrategia contra los narcóticos es darles alternativas económicas a las personas en estas zonas. Algo que esperamos es que nuestros equipos se sienten y realmente entremos en los detalles del enfoque integral que los Estados Unidos y los gobiernos anteriores han adoptado, y seguro habrá mucho aprendizaje en ambas direcciones. Y podemos abrir un camino para continuar la cooperación incluso cuando sabemos que cada administración que entra tiene un énfasis diferente, y ahora que este presidente electo hace hincapié en desarrollar las oportunidades económicas, creemos que hay mucho margen para un enfoque integral para volver a mantener a nuestros países en la senda de una cooperación sustancial.



CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

SUBEDITOR INTERNACIONAL

EL TIEMPO