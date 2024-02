Salvó a una pasajera del avión que estaba en peligro utilizando solo un Apple Watch

Como sacado de una película de acción, en fechas recientes, Rashid Riaz un médico que viajaba a Verona, Italia, para pasar unos relajantes días de vacaciones, atendió una emergencia médica durante el vuelo con tan solo un Apple Watch.

Las emergencias relacionadas a la salud de los pasajeros durante un vuelo no son muy comunes, incluso, según un estudio del New England Journal of Medicine, sólo uno de cada 600 vuelos comerciales tiene algún tipo de contacto médico durante el viaje, lo que representa unos 44.000 vuelos por año en todo el mundo.

Y aunque puede ser una cifra baja, la realidad es que no es imposible que pasen contratiempos médicos durante su viaje. Eso le quedó muy claro al doctor Rashid Riaz quien el 9 de enero se dirigía a pasar unos días de vacaciones esquiando, cuando una mujer de 70 años, quien aún no ha sido identificada, comenzó a tener problemas para respirar.

El hombre que le salvó la vida a una mujer con un Apple Watch



De acuerdo con lo publicado por BBC News, la tripulación detectó la situación y preguntó si entre los pasajeros había algún doctor, por lo que el médico se puso de pie y se dirigió a auxiliar a la mujer.



Según lo relatado por varios medios de comunicación, Riaz, al notar que no contaban con el equipo médico necesario para atender el caso, le pidió a la azafata que le prestara su reloj inteligente, con el cual detectó que la saturación de la pasajera era baja y pudo tomar las medidas necesarias para estabilizarla y evitar que la situación empeorara.

El dispositivo fue útil para detectar que la mujer estaba saturando muy bajo. Foto: X @DrRashidRiaz

Recordemos que aunque no está diseñado para uso médico, algunos modelos de Apple Watch incluyen un sensor de saturación de oxígeno, el cual resultó particularmente útil para el doctor durante este vuelo.

De acuerdo con The New York Post, después del incidente el especialista en salud recomendó que “los aviones lleven herramientas para tomar medidas corporales como la saturación de oxígeno y la presión arterial y para determinar si alguien tiene una emergencia diabética”. De esta manera se podrían atender mejor las emergencias médicas durante un viaje.