El juez encargado del proceso contra Salvatore Mancuso en Washington decidió mantener el caso "congelado" de momento mientras avanza un proceso paralelo en las cortes migratorias del país. Esto significa que se le acaban los argumentos legales al exparamilitar colombiano para permanecer en Estados Unidos -donde solicitó asilo sin èxito- o ser deportado a Italia -como era su objetivo desde el comienzo-.



"Luego de considerar el Reporte de Situación presentado por las partes, se ordena que el caso siga congelado. Se ordena además que las partes presenten otro Reporte de Situación antes del próximo 22 de febrero del 2024¨, dijo el juez federal Richard León.



El documento, obtenido por este diario, fue firmado por el juez desde el pasado 22 de agosto pero solo se hizo público en la madrugada de este miércoles.



Ese 22 de agosto, las partes le pidieron al juez, en otro Reporte de Situación que mantuviera el congelamiento de su caso en Washington dado que Mancuso sigue batallando ante las cortes migratorias para que se le otorgue un asilo en EE. UU.



En ese mismo reporte, sin embargo, sus abogados le informaron al juez León que ya el pasado 26 de mayo un juez migratorio le había negado el asilo y que el caso está ahora en apelación ante la Junta Migratoria, que emitirá pronto una decisión final.



Esa decisión que tomó un juez migratorio el 26 de mayo, y que fue dada a conocer en exclusiva por este diario, marca el comienzo del fin del esfuerzo del paramilitar Salvatore Mancuso por permanecer en EE. UU. o ser deportado a Italia.



De hecho, explicaría en parte la insistencia de Mancuso por convertirse en un gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro dado que su regreso a Colombia se ve en este punto como irreversible.



En el documento radicado en una corte de Washington, donde Mancuso tiene abierta una demanda contra las autoridades de EE. UU., tanto sus abogados como los fiscales en este proceso, le informan al juez León que a Mancuso ya se le negó la petición de asilo que elevó en septiembre de 2020 y que desde entonces hace su curso en las cortes migratorias del país.



Las partes también le informan al juez que Mancuso ya apeló esa decisión ante la Junta Migratoria y que en este momento se encuentran en deliberaciones para argumentar el caso.

Por lo tanto, le piden que mantenga congelado su proceso legal en Washington mientras concluye el curso de la acción administrativa en las cortes de inmigración y le sugieren entregar un nuevo reporte de estatus el 22 de febrero del año entrante. Algo que el juez con lo que el juez estuvo de acuerdo, como revela el documento publicado este miércoles.



Sin embargo, en casi el 99 por ciento de los casos ante la Junta Migratoria -que revisa la decisión en última instancia- esta suele inclinarse en favor de la determinación tomada ya por el juez migratorio.



En otras palabras, el esfuerzo de Mancuso por permanecer en EE. UU. alegando que es un perseguido político que corre riesgo en caso de volver a Colombia ya está llegando a su fin, y no el que esperaba el exparamilitar.

Algo que infieren los abogados en el documento radicando antes el juez León, cuando le dicen que si "algún evento significativo llegara a ocurrir" antes del 22 de febrero, entonces acudirían a él nuevamente para buscar alternativas.



Una vez se conozca la decisión de la Junta Migratoria -las fuentes indican que lo más probable es que sea antes que finalice el año-, la única opción de Mancuso será volver a la corte de León en busca de un fallo favorable que le permita al menos ser deportado a Italia.



En su proceso ante el juez León, el exparamilitar alega que Chad Wolfe, entonces secretario de Seguridad Interna de EE. UU., violó la ley al no deportarlo a Italia en los tiempos establecidos tras el fin del pago de su condena en EE. UU.



De hecho, la deportación de Mancuso a ese país parecía un hecho hasta septiembre del 2020 cuando Wolfe, un día antes de la fecha señalada para su deportación, cambió de parecer y dijo que sería enviado a Colombia.

Salvatore Mancuso en la JEP. Foto: Nicole Acuña/JEP

La defensa de Mancuso elevó una petición ante León pidiéndole impedir su deportación hasta que no se resolviera el caso. Algo con lo que León estuvo de acuerdo.



Pese a ello, a ese proceso no le quedaban muchos meses pues el argumento de la administración para deportar a Mancuso a Colombia y no a Italia es muy sólido y está basado en la potestad que tiene el gobierno de tomar una decisión final en aras de su interés nacional.



El caso quedó congelado una vez Mancuso inició su proceso de petición de asilo ante las cortes migratorias pues León no podía tomar una decisión final mientras no se resolviera si, efectivamente, el exparamilitar tenía argumentos para permanecer en EE. UU. como asilado.



Pero dado que ese camino ya está prácticamente cerrado, es solo cuestión de tiempo antes de que regrese a la corte de Washington, donde probablemente perderá el proceso.

Una vez León levante la orden que impide su deportación, Mancuso sería enviado a Colombia de manera inmediata.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

