El caso de Salvatore Mancuso, a un paso de su resolución en Cortes de Estados Unidos

Abogados de Salvatore Mancuso y funcionarios del Departamento de Justicia le pidieron este jueves a un juez de distrito en Washington que mantenga su proceso congelado pues todavía está por resolverse una solicitud de asilo que el paramilitar elevó desde hace dos años y que aún hace su curso ante las autoridades migratorias.



Sin embargo, en el reporte de estatus que le presentaron al juez Richard León dejan entrever que este proceso podría estar ya en sus últimas semanas.

Salvatore Mancuso en una audiencia de la JEP. Foto: Nicole Acuña. JEP

En agosto del año pasado las partes escribieron un documento casi idéntico al juez León en el que le pedían seguir postergando el proceso pero le informaban que a Mancuso ya se le había negado su derecho al asilo y solo estaba pendiente una apelación ante la Junta Migratoria, que suele tener la última palabra en este tipo de procesos.



En esa ocasión, le indicaron que presentarían un estatus de reporte este 22 de febrero (seis meses después) con cualquier actualización del caso. Desde que arrancó su proceso ante esta de corte de Washington, esa ha sido la periodicidad de los reportes de estatus.

Sin embargo, en el nuevo documento, las partes le dicen al juez que volverán a comunicarse con el a mas tardar este 25 de marzo. Es decir, en poco más de un mes. Y, como en las ocasiones anteriores, le informan que de presentarse una resolución en las instancias migratorias estos le informarían de inmediato.



La inminencia de un nuevo reporte de estatus y los tiempos que lleva ya el caso de Mancuso ante la Junta Migratoria (desde mayo del año pasado) hacen prever que la resolución es inminente. De hecho en el país ha corrido la noticia de que Mancuso podría regresar en las próximas dos semanas.



Aunque eso es probable, el paramilitar aún tiene el caso en Washington ante el juez León como última instancia para permanecer en EE. UU.



En este proceso el ex paramilitar alega que Chad Wolfe, entonces secretario de Seguridad Interna de EE. UU., violó la ley al no deportarlo a Italia en los tiempos establecidos tras el fin del pago de su condena en EE. UU.

De hecho, la deportación de Mancuso a ese país parecía un hecho hasta septiembre del 2020 cuando Wolfe, un día antes de la fecha señalada para su deportación, cambió de parecer y dijo que sería enviado a Colombia.



La defensa de Mancuso elevó una petición ante León pidiéndole impedir su deportación hasta que no se resolviera el caso. Algo con lo que León estuvo de acuerdo.



Pese a ello, a ese proceso no le quedaban muchos meses pues el argumento de la administración para deportar a Mancuso a Colombia y no a Italia es muy sólido y está basado en la potestad que tiene el gobierno de tomar una decisión final en aras de su interés nacional.



El caso ante León quedó congelado una vez Mancuso inició su proceso de petición de asilo ante las cortes migratorias pues el juez no podía tomar una decisión final mientras no se resolviera si, efectivamente, el ex paramilitar tenía argumentos para permanecer en EE. UU. como asilado.

Salvatore Mancuso ante la JEP.

Pero dado que ese camino ya está prácticamente cerrado, es solo cuestión de tiempo antes de que regrese a la corte de Washington donde probablemente perderá el proceso.



Una vez León levante la orden que impide su deportación, Mancuso sería deportado de manera inmediata. También es posible que Mancuso retire esa demanda y acepte ser deportado tan pronto se conozca el fallo de la Junta Migratoria.

