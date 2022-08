Salman Rushdie, escritor atacado el viernes durante una conferencia en Nueva York, muestra algunas señales de mejoría en el hospital donde se encuentra ingresado en estado grave tras el ataque con cuchillo.



El sábado, las autoridades y los cercanos a Rushdie guardaron silencio acerca del estado de salud del británico naturalizado estadounidense, hospitalizado el viernes con ventilador en Erie, Pensilvania.



(Puede leer: Salman Rushdie: acusan de intento de asesinato al presunto agresor del escritor)

Sin embargo, su agente Andrew Wylie, quien anunció el viernes al New York Times que los nervios de uno de los brazos de Rushdie resultaron severamente lesionados, su hígado fue afectado y "probablemente perderá un ojo", confió al mismo medio que su cliente volvió a hablar el sábado por la noche, sin dar más detalles.



Al mismo tiempo, el también escritor Aatish Taseer publicó un tuit en la noche del sábado en el que confirmó que los médicos le retiraron a Rushdie la respiración artificial y que ya "estaba hablando y bromeando". Tuit que eliminó unas horas después al afirmar que no es momento de compartir detalles.

Rushdie, de 75 años de edad, ha vivido acosado por una sentencia de muerte desde 1989, cuando el entonces guía supremo de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeini, dictó un decreto religioso (fetua) que ordenaba a los musulmanes matarlo tras la publicación del libro 'Los versos satánicos', que consideró blasfemo.



El viernes el autor británico de origen indio recibió una decena de puñaladas en un centro cultural de Chautauqua, en el norte del estado de Nueva York, donde debía dar una conferencia.



El ataque contra Rushdie desató indignación internacional, aunque fue aplaudido por islamistas de línea dura en Irán y Pakistán.



(Además: Salman Rushdie permanece con respiración artificial tras ser apuñalado)

Facebook Twitter Linkedin

Salman Rushdie fue operado de emergencia tras el ataque en Nueva York. Foto: EFE

Presunto agresor se declara inocente

Mientras tanto, el hombre acusado de apuñalar a Salman Rushdie, un joven estadounidense de origen libanés, se declaró "no culpable" de "intento de asesinato" ante un juzgado del estado de Nueva York.



Hadi Matar, de 24 años, acusado de "intento de asesinato y agresión", compareció la noche del sábado con uniforme de preso a rayas blancas y negras, esposado y con mascarilla ante un juzgado de Chautauqua y no dijo ni una palabra, según el New York Times (NYT) y fotos de la prensa local.

Los fiscales estiman que el ataque, en el que Rushdie recibió una decena de puñaladas en el cuello y el abdomen, fue premeditado. También, que el hombre viajó en autobús hasta la institución educativa donde Rushdie dictaría la conferencia y compró un boleto.



De Matar, de 24 años, no se tienen muchos detalles más allá de que vive en el vecino estado de Nueva Jersey y se desconoce también qué le motivó a agredir al autor de la novela 'Versos satánicos'.



El sospechoso, quien vive en Nueva Jersey, se declaró "no culpable" por medio de su abogado y comparecerá de nuevo el próximo 19 de agosto.



(Siga leyendo: ¿Por qué está amenazado el escritor Salman Rushdie?)

#Neurona ⚖️ Este sábado fue presentado a las autoridades judiciales de Nueva York a Hadi Matar, de 24 años por acuchillar a Salman Rushdie, en un evento público.



Hadi Matar permanece detenido sin derecho a fianza, se declaró “inocente”. pic.twitter.com/O8sQrqVhXa — NeuronaSV (@NeuronaSV) August 14, 2022

Rushdie se trasladó a Nueva York a comienzos de la década de 2000 y obtuvo la ciudadanía estadounidense en 2016. Pese a la continua amenaza contra su vida, era visto en público y a menudo sin custodia aparente.



En una entrevista con la revista alemana Stern pocas semanas antes del ataque, Rushdie habló de cómo, después de tantos años viviendo con la amenaza de la fetua, su vida había vuelto en gran medida a la normalidad desde su mudanza a Estados Unidos.

El presidente Joe Biden condenó en un comunicado el "feroz ataque" contra el escritor, a quien elogió por su "negativa a ser intimidado o silenciado".

*Con información de AFP y EFE