Salma Hayek: quiénes son sus padres y sobrinos, los desconocidos miembros de su familia

Salma Hayek, quien es reconocida en el mundo por su labor como filántropa, actriz y cineasta, nació en Veracruz, México, el 2 de septiembre de 1966. Si bien, ella comparte constantemente en redes vistazos de su vida junto a su esposo François-Henri Pinault, también tiene varios familiares que han elegido vivir lejos de la fama.

El nombre real de la actriz mexicana es Salma Valgarma Hayek Jiménez. La mamá de Valentina Paloma Pinault, debe su carácter y alegría a su familia nuclear: sus padres y su hermano, con quienes creció en Coatzacoalcos, ciudad que dejó temporalmente, cuando tenía 12 años, para estudiar en la Academia del Sagrado Corazón, Grand Costeau, Luisiana.

Pocos años después haría su mudanza definitiva a la Ciudad de México, a donde llegó con la intensión de estudiar la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana; sin embargo, la en ese entonces joven decidió perseguir su sueño de convertirse en actriz. A partir de ahí, ha participado en más de 60 películas e, incluso, ha sido nominada al Oscar. Todo eso, lo hizo con el apoyo de sus familiares menos famosos.

El padre de Salma Hayek: Sami Hayek Domínguez

El empresario y político de origen libanés, quien estableció a su familia en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde creció Salma, dedicó su vida a la industria inmobiliaria y petrolera. A la fecha, es una voz importante de su ciudad natal, en donde continúa haciendo negocios. “Yo vivo mi vida y lo que siempre he dicho es que la vida es actitud y así voy a vivir siempre. No hay que vivir presionado por nada, ni por nadie; la vida hay que vivirla como si no pasara nada”, dijo en 2019 a Al calor político.

La mamá de Salma Hayek: Diana Jiménez Medina

La suegra de François-Henri Pinault, es incondicional de su hija Salma. La señora Diana, quien está divorciada de Sami Hayek Domínguez, es de ascendencia española, ya que sus padres y abuelos eran de la península ibérica. “Gracias Mamá por inspirarme y traerme a este mundo”, escribió la actriz en mayo del año pasado en un emotivo posteo que le dedicó en sus redes sociales.

El hermano de Salma: Sami Hayek

El diseñador industrial Sami Hayek es muy cercano a la actriz. Él vive en Los Ángeles, California, en donde encabeza su tienda de muebles, llamada Hayek Studio. El veracruzano está involucrado en la vida de su hermana, con quien convive seguido, ya que, incluso, tiene amigos en común.

Balthazar y Dorotea Hayek Villegas: los sobrinos de Salma



El hijo de Sami Hayek y su esposa, la joyera Daniela Villegas, nació en julio de 2019. La fecha marcó el estreno de Salma Hayek como tía, papel que volvió a ejecutar con el nacimiento de Dorotea, la hija pequeña de su hermano y su cuñada.